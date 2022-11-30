Мер Києва розповів, якою буде головна ялинка країни

У Києві з нагоди новорічних свят встановлять головну "символічну ялинку незламності" заввишки 12 метрів.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

Новорічна ялинка на Софійській площі буде штучною. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора. При цьому раніше голова компанії "Folk Ukraine", яка традиційно займається новорічними святами, Ігор Добруцький заявляв, що головна ялинка країни під час війни буде висотою до 10 метрів і без ілюмінацій.

За словами Кличка, поблизу ялинки встановлять такий собі "Пункт незламності" – точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів.

"Встановимо головну ялинку, як і зазвичай, на Софійській площі. Місто не витрачатиме коштів, новорічну красуню та прикраси для неї надасть бізнес та меценати", – стверджує мер Києва.

Також Кличко повідомив, що після новорічних свят генератор, роботу якого забезпечить бізнес, передадуть на потреби українських захисників.

За словами Кличка, ялинку цьогоріч прикрашатимуть оздобленням минулих років. Йдеться про 1000 кульок патріотичних синього та жовтого кольорів.

"Також 500 білих голубів надасть компанія "Глобал Декор". Верхівку ялинки прикрашатиме герб України", – розповів мер.

Нижню частину ялинки оформлять стендами з прапорами країн, які допомагають українській столиці впоратися з викликами та наслідками війни.

Також міський голова наголосив, що цьогоріч у Києві не буде масових розважальних заходів, звичних фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі.

Нагадаємо, тема встановлення новорічної ялинки у столиці підняла чимало галасу. Кияни навіть створювали петицію, в якій закликали не встановлювати головну ялинку під час війни. Утім, мер міста відхилив це звернення, заявивши, що головну ялинку країни таки встановлять.

Аргументував свою позицію Віталій Кличку так:

"Скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво".