Українська науковиця потрапила в рейтинг найвпливовіших вчених-2022

Учасниця другої Української антарктичної експедиції та дослідниця Національного антарктичного наукового центру Світлана Краковська потрапила в рейтинг 10 найвпливовіших вчених 2022 року за версією журналу Nature.

Про це повідомили у Національному антарктичному центрі.

Кожен учасник рейтингу представлений через особисту історію. Історія Світлани Краковської має назву "Голос за Україну".

Вчена пов’язала вторгнення Росії зі зміною клімату, назвавши це "війною за викопне паливо".

На початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого Світлана якраз була вдома, в Києві, і брала онлайн-участь в засіданні Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (IPCC). Делегати з 93 країн завершували роботу над довгоочікуваною доповіддю про наслідки потепління у світі.

У той час ворог здійснював постійні атаки на Київ, і Світлана Краковська була вимушена пропустити кілька засідань. Жінка довго вагалася, чи використати зустріч, щоб протестувати проти російського вторгнення, адже IPCC не має відношення до політики.

Однак вирішила не мовчати й виступила на фінальній зустрічі.

"Ця зміна клімату, спричинена людською діяльністю, і війна проти України мають прямий зв’язок і однакові корені: це викопне паливо та залежність людства від нього, – сказала Краковська делегатам. – Легкість отримання енергії від спалювання вугілля, нафти та газу змінила баланс сил у світі людей".

Як пише Nature, промова була надзвичайною. Делегація за делегацією висловлювала солідарність з Україною, включно з представником Росії, який вибачився за напад.

"Вітаємо пані Світлану з таким високим визнанням! Ваша робота – це внесок у нашу спільну Перемогу", – кажуть в науковому арктичному центрі.