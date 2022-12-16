Українська науковиця потрапила в рейтинг найвпливовіших вчених-2022

Учасниця другої Української антарктичної експедиції та дослідниця Національного антарктичного наукового центру Світлана Краковська потрапила в рейтинг 10 найвпливовіших вчених 2022 року за версією журналу Nature.

Про це повідомили у Національному антарктичному центрі.

Кожен учасник рейтингу представлений через особисту історію. Історія Світлани Краковської має назву "Голос за Україну".

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Вчена пов’язала вторгнення Росії зі зміною клімату, назвавши це "війною за викопне паливо".

На початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого Світлана якраз була вдома, в Києві, і брала онлайн-участь в засіданні Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (IPCC). Делегати з 93 країн завершували роботу над довгоочікуваною доповіддю про наслідки потепління у світі.

У той час ворог здійснював постійні атаки на Київ, і Світлана Краковська була вимушена пропустити кілька засідань. Жінка довго вагалася, чи використати зустріч, щоб протестувати проти російського вторгнення, адже IPCC не має відношення до політики.

Однак вирішила не мовчати й виступила на фінальній зустрічі.

"Ця зміна клімату, спричинена людською діяльністю, і війна проти України мають прямий зв’язок і однакові корені: це викопне паливо та залежність людства від нього, – сказала Краковська делегатам. – Легкість отримання енергії від спалювання вугілля, нафти та газу змінила баланс сил у світі людей".

Як пише Nature, промова була надзвичайною. Делегація за делегацією висловлювала солідарність з Україною, включно з представником Росії, який вибачився за напад.

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"Вітаємо пані Світлану з таким високим визнанням! Ваша робота – це внесок у нашу спільну Перемогу", – кажуть в науковому арктичному центрі.