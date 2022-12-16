Українська науковиця потрапила в рейтинг найвпливовіших вчених-2022

Яна Осадча журналіст
10856
16 грудня 2022

Учасниця другої Української антарктичної експедиції та дослідниця Національного антарктичного наукового центру Світлана Краковська потрапила в рейтинг 10 найвпливовіших вчених 2022 року за версією журналу Nature.

Про це повідомили у Національному антарктичному центрі.

Кожен учасник рейтингу представлений через особисту історію. Історія Світлани Краковської має назву "Голос за Україну".

Вчена пов’язала вторгнення Росії зі зміною клімату, назвавши це "війною за викопне паливо".

На початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого Світлана якраз була вдома, в Києві, і брала онлайн-участь в засіданні Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (IPCC). Делегати з 93 країн завершували роботу над довгоочікуваною доповіддю про наслідки потепління у світі.

У той час ворог здійснював постійні атаки на Київ, і Світлана Краковська була вимушена пропустити кілька засідань. Жінка довго вагалася, чи використати зустріч, щоб протестувати проти російського вторгнення, адже IPCC не має відношення до політики.

Однак вирішила не мовчати й виступила на фінальній зустрічі.

"Ця зміна клімату, спричинена людською діяльністю, і війна проти України мають прямий зв’язок і однакові корені: це викопне паливо та залежність людства від нього, – сказала Краковська делегатам. – Легкість отримання енергії від спалювання вугілля, нафти та газу змінила баланс сил у світі людей".

Як пише Nature, промова була надзвичайною. Делегація за делегацією висловлювала солідарність з Україною, включно з представником Росії, який вибачився за напад.

"Вітаємо пані Світлану з таким високим визнанням! Ваша робота – це внесок у нашу спільну Перемогу", – кажуть в науковому арктичному центрі.

Читайте також: Україна очолила комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики


Реклама:


 390
КУЛЬТУРА

Мистецтво подолання смерті: художнику, що загинув юним, присвятили виставку в Українському домі

Ганна Щокань
 3112
Прихисти своїх

"Біжимо, доню, з усіх сил. А поплачемо потім". Історія порятунку родини відразу з двох окупованих міст

Вікторія Ярижко
 3952
КУЛЬТУРА

Гастролі, зарплати та незворотні зміни: що насправді відбувається в столичному Театрі на Лівому березі

Ганна Щокань

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Мистецтво подолання смерті: художнику, що загинув юним, присвятили виставку в Українському домі

Ганна Щокань
Любив поїсти й одну особливу українську пісню: як знімали фільм про Казимира Малевича
У селі на Сумщині з колодязя потекла нафта замість води. ВІДЕО
У Рівному немовля померло від опікового шоку: поліція підозрює недбалість лікарів
"Не дивіться це відео!": у мережі бурхливо реагують на поцілунок Соловій і Жадана
Кількість жертв зростає. Росія вбила 450 українських дітей
Прихисти своїх

"Біжимо, доню, з усіх сил. А поплачемо потім". Історія порятунку родини відразу з двох окупованих міст

Вікторія Ярижко
КУЛЬТУРА

Гастролі, зарплати та незворотні зміни: що насправді відбувається в столичному Театрі на Лівому березі

Ганна Щокань