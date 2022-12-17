Аніме, новий wellness і пошук радості: 7 креативних трендів 2023 року

Наступного року бренди та автори контенту задля залучення аудиторії можуть використовувати сім основних трендів.

Міжнародна контент-платформа Depositphotos випустила щорічний прогноз "Креативні тренди 2023: Готові до втечі?", де разом з міжнародними експертами дослідила стилі, теми та ідеї, які впливатимуть на креативну комунікацію з суспільством.

"Сьогодні аудиторія прагне нових вражень. Вона хоче взаємодіяти з брендами, які пропонують альтернативний погляд на рутину і надихають діяти.

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Завдяки використанню креативних підходів, XR-технологій і продуманого виробництва контенту у 2023 році креатори матимуть можливість залучити різні аудиторії й запросити їх зануритися як у добре забуті, так і абсолютно нові, ще незвідані креативні світи", – прогнозують експерти.

Фото: Depositphotos

Захоплення аніме

На думку аналітиків платформи, аніме отримає другий шанс на популярність. Крім натхнення для дизайну, японська анімація може допомогти контент-креаторам у розвитку їхніх творчих навичок у 2023 році.

Очікується, що автори контенту почнуть частіше вдаватися до створення гіперболічних персонажів, додавати у сюжетні лінії символічні елементи, проводити тематичні фотосесії та експериментувати з намальованими чи стилізованими костюмами.

"З огляду на можливості, які пропонує естетика аніме, у новому році очікується багато динамічних і захопливих проєктів", – прогнозують у Depositphotos.

Фото: Depositphotos

Єднання з природою

Бренди та автори контенту можуть зосередитися на екологічних ініціативах і тих, що орієнтовані на відновлення дикої природи. Очікується, що вони почнуть активно використовувати природні кольори, а також естетику походів і кемпінгу.

У Depositphotos вважають, що цьому передували наступні фактори:

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скасування обмежень на подорожі, що були викликані пандемією коронавірусу;

зміна глобального світогляду у людей;

зосередженість на боротьбі з кліматичною кризою.

"Аудиторія готова до відкриттів і тестування нових продуктів або послуг. Однак, щоб завоювати її увагу, бренди повинні враховувати, що глобальний світогляд змінюється. Відображення цього можна знайти у кольорах стилю горпкор, цікавості до відпочинку на природі, а також рішенні Івона Шуінара віддати Patagonia для боротьби з кліматичною кризою", – аргументують свій прогноз щодо тренду у Depositphotos.

Фото: Depositphotos

Дивовижний вік

У 2023-му році компанії, ймовірно, продовжать розширювати цільові аудиторії. На думку аналітиків, пріоритетною темою стане старіння населення, адже "до 2030 року кожній шостій людині буде 60 років або більше".

Тренд на "дивовижний вік" зберігається й сьогодні. Про це свідчить щонайменше те, що увага соцмереж все частіше прикута до старших знаменитостей, лідерів думок і контент-креаторів, які складають гідну конкуренцію молодому поколінню.

Фото: Depositphotos

Ефемерний світ

У Depositphotos очікують, що "нові старі" тренди, запозичені з "магічного реалізму" 20-го століття, наступного року будуть активно відображатися у фотографії, кінематографі та інших сферах візуального мистецтва.

Автори контенту можуть вдаватися до використання ефектів туману і розмитості, глибоких тіней та захопливих композицій у своїх роботах.

"У фотографії й відео частіше зустрічатимуться експериментальне або креативне редагування і постобробка. Усе для того, щоб глядачі поринули у мрійливу естетику і поставили собі питання: "Те, що я бачу, реальне?" – вважають у команді платформи.

Аргументують тренд на ефемерність тим, що 2022 рік був перенасичений важливими світовими подіями, що спонукали багатьох подивитися на речі з нового ракурсу.

Фото: Depositphotos

Естетика сталості

Аналітики креативної комунікації вважають, що у 2023 році естетика сталого дизайну відіграватиме важливу роль. Очікується, що у роботах авторів контенту переважатимуть глибокі монохромні кольори, класичні або ущільнені шрифти та мінімалістські. Це допоможе оптимізувати ресурси, підвищити рентабельність інвестицій і зробити внесок у краще майбутнє як свого бренду, так і світу загалом, стверджують у Depositphotos.

"Попри те, що сталий дизайн став загальноприйнятим терміном, зміна клімату є однією з найбільших проблем сьогодення. Щоб вплинути на ситуацію, бренди та контент-креатори впроваджують у кожен процес екологічно нейтральні ідеї. Вони часто шукають натхнення у природі та співпрацюють з інженерами або вченими, щоб знайти ефективні та привабливі рішення", – наголошують у команді.

Фото: Depositphotos

Новий велнес

Індустрія велнес (wellness) охоплює: здорове харчування, спа-процедури, гідротерапію, оздоровчі курорти тощо. Це одна з найбільш зростаючих сфер в світовій економіці.

У команді контент-платформи наголошують, що останнім часом сфера оздоровлення зазнала неймовірної трансформації: сотні брендів представили calmtainment (умиротворюючі) та цифрові проєкти для догляду за собою.

Щоб налагодити зв’язок з аудиторією у 2023 році, бренди можуть доповнити свою маркетингову діяльність використанням динамічної, абстрактної та тривимірної моушн-графіки з тематичними звуками й ароматами, що виведе ментальні практики на новий рівень, а також допоможе прискорити позитивні зміни як для споживачів, так і для брендів.

Фото: Depositphotos

Пошук радості

У Depositphotos вважають, що у найближчі місяці почне активніше розвиватися тренд на романтизацію життя та dopamine dressing, тобто вибору вбрання, яке дарує позитивні емоції. Це викликано тим, що звичні речі, які є запорукою гарного самопочуття – хороший сон, регулярне харчування, заняття спортом – стали щоденною рутиною, тож тепер люди у пошуках "нової радості".

"Максималістська, еклектична і часом надто кричуща естетика буде присутня скрізь нарівні з мінімалістськими й лаконічними зображеннями. Креатори влаштовуватимуть яскраві стилізовані фотосесії, а декорації та образи моделей стануть ще більш продуманими та ефектними – усе для того, щоб дарувати радість та вражати деталями", – наголошують у команді контент-платформи.

Фото: Depositphotos

Нагадаємо, міжнародна контент-платформа Depositphotos презентувала проєкт "Відродження", покликаний зібрати кошти на відновлення зруйнованих окупантами культурних пам’яток в Україні.