Анджеліна Джолі пішла з посади посла доброї волі ООН у справах біженців

Американська акторка Анджеліна Джолі пішла з посади посла доброї волі Організації Об'єднаних Націй у справах біженців.

Акторка пропрацювала в організації понад 20 років, повідомляє Агентство ООН у справах біженців.

"Анджеліна Джолі переходить від своєї ролі Спеціального посла УВКБ ООН до участі в ширшому наборі гуманітарних та проблеми прав людини.

Один із найвпливовіших прихильників прав біженців, пані Джолі продовжуватиме працювати над розбудовою більш рівноправної, справедливої ​​та інклюзивної міжнародної системи", – йдеться у повідомленні.

Анджеліна Джолі пішла з посади посла доброї волі ООН у справах біженців

УВКБ ООН працює з Джолі з 2001 року, а в 2012 році вона була призначена спеціальним послом.

За понад 20 років Джолі виконала понад 60 польових місій, щоб засвідчити "історії про страждання, а також про надію та стійкість".

Нещодавно вона подорожувала з УВКБ ООН до Ємену та Буркіна-Фасо, щоб зустрітися з біженцями.

Також Анджеліна Джолі приїжджала в Україну з гуманітарною місією і підтримувала українців під час війни.

Раніше Джолі приїжджала в Україну і підтримувала українців

Акторка подякувала ООН за "привілей і можливість" працювати з багатьма видатними та відданими працівниками Агентства у справах біженців.

"Я продовжуватиму робити все, що в моїх силах, у наступні роки, щоб підтримати біженців та інших переміщених осіб.

Після 20 років роботи в системі ООН я відчуваю, що настав час для мене працювати по-іншому, безпосередньо співпрацювати з біженцями та місцевими організаціями та підтримувати їхню адвокацію для пошуку рішень", – сказала Анджеліна Джолі.

Нагадаємо, 30 квітня Анджеліну Джолі помітили у львівській кав'ярні, коли вона приїхала в Україну з гуманітарною місією. Один із відвідувачів кафе, підліток Юліан, не помітив зірку і став героєм мемів про Джолі.

У Львові Анджеліна Джолі відвідала волонтерів, переселенців, дітей, які постраждали від ракетного удару по краматорському вокзалу, та інших пацієнтів.