"Це жарт": Садовий заявив, що кафе, в яке завітала Джолі, зносити не будуть

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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29 червня 2022

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що пожартував про знесення  кафе, яке відвідала акторка Анджеліна Джолі під час візиту в Україну.

Про це Садовий повідомив в себе на Facebook-сторінці.

 "Я мав необережність пожартувати, що ми знесемо МАФ, в якому працює кав’ярня, де побувала Анджеліна Джолі. Жарт зрозуміли не всі, тому хочу пояснити

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Мети завдати шкоди успішному бізнесу ніхто не мав і не має. Особливо у час війни, коли економіка має працювати на повну", – сказав Садовий.

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Фото: Андрій Садовий

Раніше під час шоу "Культурна оборона" у мера спитали, чи запрошував він Джолі на каву, на що Садовий відповів, що це МАФ, а отже його мають знести.

Слова очільника Львова сприйняли серйозно і йому довелось пояснювати, що насправді закриття від самого початку було лише жартом.

Нагадаємо, журналістам також вдалося розшукати хлопця, який не помітив у львівській кав'ярні голлівудську зірку Анджеліну Джолі, через що став зіркою десятків мемів

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