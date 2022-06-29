"Це жарт": Садовий заявив, що кафе, в яке завітала Джолі, зносити не будуть

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що пожартував про знесення кафе, яке відвідала акторка Анджеліна Джолі під час візиту в Україну.
Про це Садовий повідомив в себе на Facebook-сторінці.
"Я мав необережність пожартувати, що ми знесемо МАФ, в якому працює кав’ярня, де побувала Анджеліна Джолі. Жарт зрозуміли не всі, тому хочу пояснити
Мети завдати шкоди успішному бізнесу ніхто не мав і не має. Особливо у час війни, коли економіка має працювати на повну", – сказав Садовий.
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|Фото: Андрій Садовий
Раніше під час шоу "Культурна оборона" у мера спитали, чи запрошував він Джолі на каву, на що Садовий відповів, що це МАФ, а отже його мають знести.
Слова очільника Львова сприйняли серйозно і йому довелось пояснювати, що насправді закриття від самого початку було лише жартом.
Нагадаємо, журналістам також вдалося розшукати хлопця, який не помітив у львівській кав'ярні голлівудську зірку Анджеліну Джолі, через що став зіркою десятків мемів
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