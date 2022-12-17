У Києві суд виніс вирок 74-річному чоловіку, який розбещував 8-річну дівчинку

У Києві 74-річного чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі за розбещення малолітньої дівчинки.

На початку серпня 2021 року чоловік запросив додому 8-річну дівчинку, щоб начебто допомогти обробити рану на її коліні.

У себе вдома засуджений вчинив відносно дитини розпусні дії, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальним прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом розбещення малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України)", – йдеться у повідомленні.

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Деснянський районний суд міста Києва підтримав позицію ювенального прокурора та засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі.

Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Коли вирок набуде сили, дані про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей.

Досудове розслідування здійснювалося Деснянським управлінням поліції ГУНП у Києві.

Нагадаємо, у Києві присудили 10 років тюрми чоловіку, який розбещував неповнолітніх дівчат в інтернеті та змушував їх робити інтимні фото.