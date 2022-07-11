У Києві засудили працівника школи за розбещення 10-річної дівчинки

У Києві 32-річний чоловік сів за ґрати за розбещення 10-річної дівчинки.

Напад трапився у Дніпровському районі столиці, однак чоловік своєї вини на суді не визнав, повідомили в прокуратурі Києва.

У березні 2021 року підозрюваний на вулиці Райдужній помітив дівчинку, яка поверталась додому.

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Чоловік простежив до під'їзду, де живе дівчинка.

"Зайшовши до під’їзду будинку, силоміць заштовхнув її до ліфтової кабіни та здійснив розпусні дії. Коли ліфт зупинився, підозрюваний втік сходами", – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці після цього змогли швидко затримати чоловіка, ним виявився місцевий житель 1989 року народження, який на той час працював заступником директора з господарської роботи в одній зі столичних шкіл.

Суд, попри небажання визнавати провину, засудив чоловіка до 6 років за ґратами із позбавленням права працювати в освітніх закладах та місцях роботи, які стосуються спілкування із дітьми на 3 роки.

Також обвинуваченого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

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До того ж чоловік має відшкодувати дівчинці моральну шкоду на суму 25 тисяч гривень.