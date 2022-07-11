У Києві засудили працівника школи за розбещення 10-річної дівчинки

У Києві 32-річний чоловік сів за ґрати за розбещення 10-річної дівчинки.

Напад трапився у Дніпровському районі столиці, однак чоловік своєї вини на суді не визнав, повідомили в прокуратурі Києва.

У березні 2021 року підозрюваний на вулиці Райдужній помітив дівчинку, яка поверталась додому.

Чоловік простежив до під'їзду, де живе дівчинка.

"Зайшовши до під’їзду будинку, силоміць заштовхнув її до ліфтової кабіни та здійснив розпусні дії. Коли ліфт зупинився, підозрюваний втік сходами", – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці після цього змогли швидко затримати чоловіка, ним виявився місцевий житель 1989 року народження, який на той час працював заступником директора з господарської роботи в одній зі столичних шкіл.

Суд, попри небажання визнавати провину, засудив чоловіка до 6 років за ґратами із позбавленням права працювати в освітніх закладах та місцях роботи, які стосуються спілкування із дітьми на 3 роки.

Також обвинуваченого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

До того ж чоловік має відшкодувати дівчинці моральну шкоду на суму 25 тисяч гривень.