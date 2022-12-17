У селі на Сумщині з колодязя потекла нафта замість води. ВІДЕО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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17 грудня 2022

У селі Качанівка Охтирського району на Сумщині з колодязя замість питної води потекла нафта. 

Про це повідомили у Державній екоінспекції в Сумській області 16 грудня.

"Учора, 15.12.2022, до Державної екологічної інспекції у Сумській області надійшло термінове звернення із с. Качанівка Охтирського району. 

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Громадяни повідомили, що із їхнього колодязя по вул. Дегтяренка замість питної води тече нафта", – йдеться у повідомленні.

На місце події одразу направили державного інспектора з охорони довкілля. 

Він підтвердив наявність у колодязі в'язкої рідини темного кольору із запахом нафти. 

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Фахівець відібрав проби рідини для лабораторного дослідження, щоб визначити її властивості і склад.

Причини інциденту ще встановлюють, кажуть у Держекоінспекції.

Фото ілюстративне: TundaU/Depositphotos

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