У селі на Сумщині з колодязя потекла нафта замість води. ВІДЕО

У селі Качанівка Охтирського району на Сумщині з колодязя замість питної води потекла нафта.
Про це повідомили у Державній екоінспекції в Сумській області 16 грудня.
"Учора, 15.12.2022, до Державної екологічної інспекції у Сумській області надійшло термінове звернення із с. Качанівка Охтирського району.
Громадяни повідомили, що із їхнього колодязя по вул. Дегтяренка замість питної води тече нафта", – йдеться у повідомленні.
На місце події одразу направили державного інспектора з охорони довкілля.
Він підтвердив наявність у колодязі в'язкої рідини темного кольору із запахом нафти.
Фахівець відібрав проби рідини для лабораторного дослідження, щоб визначити її властивості і склад.
Причини інциденту ще встановлюють, кажуть у Держекоінспекції.
Фото ілюстративне: TundaU/Depositphotos
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