Українських ветеранів залучатимуть до викладання військової підготовки у школах

Яна Осадча журналіст
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18 грудня 2022

У школах до викладання початкової загальновійськової підготовки будуть залучати ветеранів російсько-української війни.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів: він розширив перелік педагогічних працівників, яких можна залучати до викладання початкової загальновійськової підготовки в українських закладах освіти.

За словами Лапутіної, таке нововведення допоможе учням отримати практичний досвід щодо захисту України, а ветеранам війни – інтегруватися у мирне життя.

  До викладання початкової загальновійськової підготовки будуть залучати ветеранів

"Ми хочемо, щоб наші Захисники і Захисниці, які є носіями національної ідентичності, мали змогу працювати у сфері військово-патріотичного виховання української молоді", – наголосила Юлія Лапутіна.

У кінці 2021 року Кабмін затвердив порядок організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву.

Загальновійськова підготовка поділяється на початкову та базову підготовку. Початкову військову підготовку проходять у закладах освіти.

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