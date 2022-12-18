Українських ветеранів залучатимуть до викладання військової підготовки у школах

У школах до викладання початкової загальновійськової підготовки будуть залучати ветеранів російсько-української війни.
Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів: він розширив перелік педагогічних працівників, яких можна залучати до викладання початкової загальновійськової підготовки в українських закладах освіти.
За словами Лапутіної, таке нововведення допоможе учням отримати практичний досвід щодо захисту України, а ветеранам війни – інтегруватися у мирне життя.
|До викладання початкової загальновійськової підготовки будуть залучати ветеранів
"Ми хочемо, щоб наші Захисники і Захисниці, які є носіями національної ідентичності, мали змогу працювати у сфері військово-патріотичного виховання української молоді", – наголосила Юлія Лапутіна.
У кінці 2021 року Кабмін затвердив порядок організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву.
Загальновійськова підготовка поділяється на початкову та базову підготовку. Початкову військову підготовку проходять у закладах освіти.
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