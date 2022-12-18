У Кривому Розі через ракетний удар росіян загинув шахтар, його дружина та 1,5-місячний син

У Кривому Розі через потрапляння російської ракети у житловий багатоповерховий будинок загинула родина: мама, тато і 1,5-місячний хлопчик.

Його семирічний брат, який під час удару знаходився у бабусі, залишився сиротою.

"Дива не сталося", – написала радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

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Унаслідок ракетного удару загинули 4 людини: родина з маленькою дитиною і 64-літня жінка, 13 людей отримали поранення, серед них – чотири дитини.

Олександр і Людмила

Рятувальники розбирали завали будинку 15 годин. Останніми з-під плит дістали молоду жінку, а потім дитину, якій було півтора роки.

Напередодні ракетного удару старший син Корнейчуків 7-річний Максим поїхав у село до бабусі

Як повідомляє місцевий телеканал "Рудана", загиблими виявилися подружжя Олександр та Людмила Корнейчуки та їхній менший син Тимофій.

Родичі до останнього сподівалися, що дитини вижила, адже її шукали понад 12 годин.

За словами родички загиблих Вікторії Корнейчук, першим з-під завалів ще живим дістали її племінника Олександра. Його повезли у лікарню, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Потім під завалами знайшли мертвою його дружину Людмилу.

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"Мали ще дуже великі надії, що Тимошка, наш маленький блакитноокий зайчик…що він залишиться живим. Дуже довго розбирали завали, більше 12-ти годин дитину шукали. Але ми не втрачали надію. Думали, може він таки десь під якимось перекриттям, якоюсь великою глибою…Може, дитина ще жива…", – каже Вікторія.

На жаль, вночі стало відомо, що маленький хлопчик також не вижив.

Олександр і Людмила Корнейчуки працювали на шахті "Гвардійська" Криворізького залізорудного комбінату. Олександр був прохідником. Квартиру у будинку, куди 16 грудня прилетіла російська ракета, родина купила рік тому.

У перші місяці війни Людмила з синами була в евакуації у Польщі, однак у серпні 2022-го вони повернулися у Кривий Ріг.

Напередодні ракетного удару старший син Корнейчуків 7-річний Максим поїхав у село до бабусі.

"Зараз Максим ще в бабусі. Він ще нічого не знає, але розуміє, що щось сталося. Поки ніхто не наважився йому розповісти. Сказали поки, що батьки в лікарні. А він весь час намагається їм додзвонитися", – говорить Вікторія Корнейчук.

Друг загиблого Олександра Павло оголосив збір коштів на похорон родини, однак закрив його достроково: відгукнулося дуже багато людей. Похорон відбудеться у вівторок 20 грудня.

Наразі українців закликають допомогти 7-річній Аріні Маленковій, яку знайшли під завалами того ж самого будинку.

Дитина отримала тяжкі поранення грудної клітини, Аріна перебуває в реанімації, на апараті ШВЛ.

Дівчинку довіз до лікарні місцевий мешканець, який проїжджав біля будинку у момент вибуху.

Аріна з мамою

Перехожі стали ланцюгом і передавали одне одному постраждалих людей. Аріна була в піжамі. Ймовірно, дитина ще спала, адже росіяни вдарили по будинку зранку.

На грудях дівчинки виднілися сліди крові.

"Всю дорогу тримав її клубочком. Дивлюся, в неї грудна клітина вся в крові. Вона то втрачає свідомість, то приходить до тями. Обличчя і вона вся в крові. Там жах був. Говорив з нею, щоб не втрачала свідомість. Світлофори не працювали, такий хаос був… Вона почала хрипіти, був якийсь шум у грудях. Тоді я зрозумів, що вражені легені", – розповів рятівник дівчинки Сергій.

Родина Маленкових залишилась без житла й просить допомогти врятувати дитину.

Реквізити карток для допомоги (банк ПУМБ):

Марина Маленкова (мама дівчинки) - 5355 2800 0148 4193,

Віталій Маленков (тато) – 4041 7026 0013 4518.

Якщо ліміти карток перевищені й не приймають платежі, гроші можна переказати за такими реквізитами: