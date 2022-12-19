На "ялинці незламності" в Києві засвітили вогні. ФОТО

19 грудня, у День Святого Миколая, на ялинці у Києві засвітили вогні.

Головну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії.

Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва та Нового року", – каже мер.

Фото: Віталій Кличко

Водночас формат святкувань цього року відрізнятиметься від попередніх: не буде масових заходів та фудкортів.

Ялинку також зробили менш габаритною: 12 метрів замість 31-го, як минулого року. Кличко каже, що святкове дерево назвали "Ялинкою незламності".

"Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – у свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ!" – додає мер Києва.

Раніше на вокзалі Києва встановили ялинку, яка світиться від крутіння педалей.