На "ялинці незламності" в Києві засвітили вогні. ФОТО

19 грудня, у День Святого Миколая, на ялинці у Києві засвітили вогні.
Головну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії.
Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва та Нового року", – каже мер.
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|Фото: Віталій Кличко
Водночас формат святкувань цього року відрізнятиметься від попередніх: не буде масових заходів та фудкортів.
Ялинку також зробили менш габаритною: 12 метрів замість 31-го, як минулого року. Кличко каже, що святкове дерево назвали "Ялинкою незламності".
"Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – у свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ!" – додає мер Києва.
Раніше на вокзалі Києва встановили ялинку, яка світиться від крутіння педалей.
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