На "ялинці незламності" в Києві засвітили вогні. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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19 грудня 2022

19 грудня, у День Святого Миколая, на ялинці у Києві засвітили вогні.

Головну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії.

Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва та Нового року", – каже мер.

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 Фото: Віталій Кличко

Водночас формат святкувань цього року відрізнятиметься від попередніх: не буде масових заходів та фудкортів. 

Ялинку також зробили менш габаритною: 12 метрів замість 31-го, як минулого року. Кличко каже, що святкове дерево назвали "Ялинкою незламності".

"Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – у свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ!" – додає мер Києва.

Раніше на вокзалі Києва встановили ялинку, яка світиться від крутіння педалей.

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