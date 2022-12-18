З ялинками і без: як святкуватимуть Новий рік міста України

Більшість регіонів України вже визначилися, як святкуватимуть Новий рік та Різдво в умовах війни.

Зазвичай, ялинки в обласних центрах відкривали 19 грудня, на День Святого Миколая.

У 2022 році через війну святкові заходи якщо не скасували, то відчутно скоротили. Передусім, через небезпеку та заощадження електроенергії та бюджетних коштів. Окрім того, думки українців щодо святкувань розділилися.

Одні вважають, що ялинки не на часі, інші,навпаки кажуть, що новорічні дерева є символом незламності, адже під час війни людям особливо важливі хоч якісь позитивні емоції.

У деяких регіонах країни міська влада вирішила святкувати Новий рік-2023 з акцентом на воєнний стан.

У Харкові, який до війни славився найвищою ялинкою в країні, цьогоріч поставили лісову красуню на станції метро "Університет". Поруч з ялинкою встановили "будинок Діда Мороза", де можна залишати листи з побажаннями подарунків.

Ялинка у харківському метро

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, висота ялинки становить 5,5 м.

"Йде війна, і встановлювати ялинку на майдані Свободи, як ми це робили завжди, недоречно. Тому ми встановили її в метрополітені. Це безпечно", – підкреслив мер.

У метро відбудуться новорічні заходи для дітей, а також невеликий концерт.

У Львові також буде ялинка. Мер міста Андрій Садовий каже, що радився щодо цього з військовими та психологами.

"Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях", – каже Андрій Садовий.

Новорічне дерево подарує місту одне з підприємств. Ялинка росла не теплотрасі і її коріння почали нищити мережі, тому і вирішили її зрубати.

Міський голова запевняє, що мерія не витратить на встановлення і декорування ялинки ані копійки: все робитимуть підприємці.

Будуть на ялинці і гірлянди, однак вмикати їх будуть 5 годин на день: з 17 до 22.

"Година роботи ілюмінацій за потужністю як одне кип‘ятіння чайника. Якщо не буде електрики в центрі, то ялинка теж не світитиме", – говорить мер.

Традиційного ярмарку у Львові не буде.

Встановлювати ялинку вирішили і в Ужгороді. Міська влада впевнена: ялинка потрібна не лише маленьким закарпатцям, а також дітям-переселенцям, які знайшли прихисток у місті.

Ужгородська міська рада минулого року придбала штучну ялинку, її і встановлять на площі Шандора Петефі. Для підсвічення ялинки у певні години та дні, задля економії електроенергії, придбають інверторний генератор – за кошти благодійників. Масових розважальних новорічних заходів у столиці Закарпаття також не буде.

Креативно і в дусі часу підійшли до святкування Нового року у Миколаєві. Тут замість традиційної ялинки встановили фронтову новорічну "Ялинку незламних" із маскувальної сітки.

У Дніпрі новорічної ялинки цьогоріч не буде. Так вирішили більшість містян, хоча мер Борис Філатов був активним прибічником ялинки і намагався переконати людей в тому, що вона потрібна. Однак йому це не вдалося, і він підкорився думці більшості.

"Не буде вам "йолки", заспокойтеся вже. Прислухаємося до думки агресивно-активної частини суспільства. Нехай сидять у темряві і депресусі і радіють, що перекричали інших містян, включаючи мера з депутатами", – написав Борис Філатов.

У Сумах також вирішили ялинку не встановлювати.

"Хочу всім повідомити про своє рішення: у цьому році в Сумах новорічну ялинку не встановлюватимемо!

За бажанням, кожен зможе встановити ялинку у себе вдома! Кошти, які мали б спрямувати на утримання ялинки, ми направимо на нашу обороноздатність. Я думаю, сумчани зрозуміють правильність такого рішення. А після нашої перемоги ми відсвяткуємо новорічні свята з найкрасивішою ялинкою в центрі міста", – зазначив очільник міста Олександр Лисенко.

У Вінниці від ідеї встановити ялинку теж відмовилися. Святкової ілюмінації також цьогоріч не буде.

Тернопіль зустріне Новий рік без ялинки. Однак на Театральному майдані працюватиме Резиденція Святого Миколая, а також буде влаштована Різдвяна шопка.

"Саме ці атрибути відповідають нашим традиціям", – кажуть у міській раді.

Без ялинки і декору святкуватиме Новий рік і деокупований Херсон.

"Цьогоріч через постійні ворожі обстріли громади Херсонська міська військова адміністрація ухвалила рішення відмовитись від новорічного декору", – кажуть у міській раді.

Місто постійно обстрілюють росіяни, тому влада вирішила не наражати херсонців на небезпеку.

"Головне, що 2023 рік Херсон зустрічатиме вільним від окупантів і з українським прапором", – зазначила очільниця Херсонської МВА Галина Лугова.

У Луцьку традиції не змінили – на Театральному майдані, як і раніше, прикрашають ялинки, які там ростуть. Цьогоріч на ялинках будуть патріотичні іграшки, які виготовили діти. Ілюмінація у місті буде мінімальною.

Нагадаємо, на Софійській площі у Києві починають прикрашати новорічну "ялинку незламності". Також у столиці встановили ялинку на залізничному вокзалі, яку можна освітлювати крутінням педалей.

Раніше ми писали, як святкватимуть Новий рік в інших регоінах України.