З ялинками і без: як святкуватимуть Новий рік міста України

Більшість регіонів України вже визначилися, як святкуватимуть Новий рік та Різдво в умовах війни.

Зазвичай, ялинки в обласних центрах відкривали 19 грудня, на День Святого Миколая.

У 2022 році через війну святкові заходи якщо не скасували, то відчутно скоротили. Передусім, через небезпеку та заощадження електроенергії та бюджетних коштів. Окрім того, думки українців щодо святкувань розділилися.

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Одні вважають, що ялинки не на часі, інші,навпаки кажуть, що новорічні дерева є символом незламності, адже під час війни людям особливо важливі хоч якісь позитивні емоції.

У деяких регіонах країни міська влада вирішила святкувати Новий рік-2023 з акцентом на воєнний стан.

У Харкові, який до війни славився найвищою ялинкою в країні, цьогоріч поставили лісову красуню на станції метро "Університет". Поруч з ялинкою встановили "будинок Діда Мороза", де можна залишати листи з побажаннями подарунків.

Ялинка у харківському метро

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, висота ялинки становить 5,5 м.

"Йде війна, і встановлювати ялинку на майдані Свободи, як ми це робили завжди, недоречно. Тому ми встановили її в метрополітені. Це безпечно", – підкреслив мер.

У метро відбудуться новорічні заходи для дітей, а також невеликий концерт.

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У Львові також буде ялинка. Мер міста Андрій Садовий каже, що радився щодо цього з військовими та психологами.

"Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях", – каже Андрій Садовий.

Новорічне дерево подарує місту одне з підприємств. Ялинка росла не теплотрасі і її коріння почали нищити мережі, тому і вирішили її зрубати.

Міський голова запевняє, що мерія не витратить на встановлення і декорування ялинки ані копійки: все робитимуть підприємці.

Будуть на ялинці і гірлянди, однак вмикати їх будуть 5 годин на день: з 17 до 22.

"Година роботи ілюмінацій за потужністю як одне кип‘ятіння чайника. Якщо не буде електрики в центрі, то ялинка теж не світитиме", – говорить мер.

Традиційного ярмарку у Львові не буде.

Встановлювати ялинку вирішили і в Ужгороді. Міська влада впевнена: ялинка потрібна не лише маленьким закарпатцям, а також дітям-переселенцям, які знайшли прихисток у місті.

Ужгородська міська рада минулого року придбала штучну ялинку, її і встановлять на площі Шандора Петефі. Для підсвічення ялинки у певні години та дні, задля економії електроенергії, придбають інверторний генератор – за кошти благодійників. Масових розважальних новорічних заходів у столиці Закарпаття також не буде.

Креативно і в дусі часу підійшли до святкування Нового року у Миколаєві. Тут замість традиційної ялинки встановили фронтову новорічну "Ялинку незламних" із маскувальної сітки.

У Дніпрі новорічної ялинки цьогоріч не буде. Так вирішили більшість містян, хоча мер Борис Філатов був активним прибічником ялинки і намагався переконати людей в тому, що вона потрібна. Однак йому це не вдалося, і він підкорився думці більшості.

"Не буде вам "йолки", заспокойтеся вже. Прислухаємося до думки агресивно-активної частини суспільства. Нехай сидять у темряві і депресусі і радіють, що перекричали інших містян, включаючи мера з депутатами", – написав Борис Філатов.

У Сумах також вирішили ялинку не встановлювати.

"Хочу всім повідомити про своє рішення: у цьому році в Сумах новорічну ялинку не встановлюватимемо!

За бажанням, кожен зможе встановити ялинку у себе вдома! Кошти, які мали б спрямувати на утримання ялинки, ми направимо на нашу обороноздатність. Я думаю, сумчани зрозуміють правильність такого рішення. А після нашої перемоги ми відсвяткуємо новорічні свята з найкрасивішою ялинкою в центрі міста", – зазначив очільник міста Олександр Лисенко.

У Вінниці від ідеї встановити ялинку теж відмовилися. Святкової ілюмінації також цьогоріч не буде.

Тернопіль зустріне Новий рік без ялинки. Однак на Театральному майдані працюватиме Резиденція Святого Миколая, а також буде влаштована Різдвяна шопка.

"Саме ці атрибути відповідають нашим традиціям", – кажуть у міській раді.

Без ялинки і декору святкуватиме Новий рік і деокупований Херсон.

"Цьогоріч через постійні ворожі обстріли громади Херсонська міська військова адміністрація ухвалила рішення відмовитись від новорічного декору", – кажуть у міській раді.

Місто постійно обстрілюють росіяни, тому влада вирішила не наражати херсонців на небезпеку.

"Головне, що 2023 рік Херсон зустрічатиме вільним від окупантів і з українським прапором", – зазначила очільниця Херсонської МВА Галина Лугова.

У Луцьку традиції не змінили – на Театральному майдані, як і раніше, прикрашають ялинки, які там ростуть. Цьогоріч на ялинках будуть патріотичні іграшки, які виготовили діти. Ілюмінація у місті буде мінімальною.

Нагадаємо, на Софійській площі у Києві починають прикрашати новорічну "ялинку незламності". Також у столиці встановили ялинку на залізничному вокзалі, яку можна освітлювати крутінням педалей.

Раніше ми писали, як святкватимуть Новий рік в інших регоінах України.