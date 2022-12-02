У лікарнях України не було жодного летального випадку через відключення медапаратури у блекаут – Ляшко

В українських лікарнях не зафіксовано жодного летального випадку через відключення апаратів життєзабезпечення пацієнтів внаслідок блекауту.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі всеукраїнського телемарафону 2 грудня.

"Жодного летального випадку внаслідок відключення електроживлення, коли б людина відключилася від систем життєзабезпечення, у лікарнях з 12 жовтня в Україні не зареєстровано", – стверджує Ляшко.

При цьому глава МОЗ, коментуючи забезпечення медзакладів альтернативними джерелами електроенергії, визнав, що наразі досить складно усіх забезпечити генераторами. Також він додав, що є фактори, які можуть впливати на роботу апаратури.

"Системи енергопостачання у всіх лікарнях влаштовані так, що є підстрахування, перестрахування, коли системи можуть продублювати, але з дизель-генераторами та їх обмеженою кількістю та великою потребою для країни зробити так, щоб скрізь були резервні потужності, досить складно", – пояснює Ляшко.

Утім додає, що наразі всі стаціонарні відділення медзакладів оснащені генераторами, які можуть закрити критичну потребу в електроенергії. Також, за словами міністра, операційні та відділення інтенсивної терапії забезпечені електроживленням на 100%.

Ляшко також розповів, що українська система охорони здоров'я готувалася до важкої зими, починаючи з літа.

"Ми додатково обладнаємо лікарні дизель-генераторами та бензиновими генераторами, які забезпечать повноцінне функціонування всіх відділень лікарні. Ми завезли вже більше 400 потужних – 200 ВТ і більше – дизель-генераторів, 170 зараз розвозяться до лікарень", – розповів Віктор Ляшко.

Нагадаємо, держава-терористка РФ неодноразово влаштовувала масовані ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі України, починаючи з 10 жовтня. Аби уникнути критичного навантаження, по всій країні нині діють стабілізаційні та аварійні відключення електроенергії. Востаннє росіяни обстріляли Україну 23 листопада.