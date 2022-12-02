Верховний суд визнав незаконною передачу палацу Терещенків на Житомирщині УПЦ МП

Верховний суд визнав незаконною передачу палацу Терещенків на Житомирщині єпархії Української православної церкви московського патріархату.

Про це повідомили в обласній прокуратурі регіону.

Суд підтримав позицію прокурорів і задовольнив їхню касаційну скаргу про скасування рішень суду першої та апеляційної інстанцій, які відмовили прокуратурі у задоволенні позовних вимог.

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Прокуратура вимагала повернути пам’ятку архітектури, яка знаходиться у селі Червоне Житомирського району, у державну власність.

Верховний суд визнав незаконною передачу палацу Терещенків на Житомирщині єпархії УПЦ МП

"Наразі справу направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду та ухвалення законного рішення на захист державних інтересів", – кажуть у прокуратурі.

Раніше Бердичівська окружна прокуратура встановила факт незаконного вибуття майна з державної власності – садиби Терещенка. Йдеться про будівлю палацу та частину прилеглої території. Нерухомість та землю церкві передало відкрите акціонерне товариство, на балансі якого вона перебувала. Спочатку майно передали у безкоштовне користування, а згодом у приватну власність.

"Потім, поза волею держави, без погодження уповноваженого державного органу (Міністерства освіти та науки України) та органу культурної спадщини, право власності на архітектурну пам’ятку площею понад 4,4 тис. м2 набула релігійна установа Житомирської єпархії УПЦ МП", – говорять у відомстві.

У серпні 2021 року Бердичівська окружна прокуратура звернулася до суду з позовними вимогами, зокрема, про повернення втраченої нерухомості державі.

"Усі судові рішення про відмову прокуратура поетапно оскаржувала, дійшовши до Верховного Суду", – повідомляють у Житомирській прокуратурі.

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Довідка: маєток-садиба Терещенка був побудований у 1851 році, є об’єктом культурної спадщини, викликає значний туристичний інтерес та офіційно перебуває на обліку і під охороною як пам’ятка архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП країни, які пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити УПЦ МП в Україні.