"Таємний поштарик": для киян запустили сервіс з обміну новорічними привітаннями

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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20 грудня 2022

Для киян у застосунку "Київ Цифровий" напередодні новорічних свят запустили сервіс "Таємний поштарик". Його створили, щоб об’єднати киян і кожному додати підтримки під час війни.

Команда застосунку розповіла, як долучитися до новорічного обміну привітаннями через додаток.

Передусім, варто переконатися, що ви завантажити останню версію застосунки. Потім у "сервісах" необхідно натиснути:

  • "Таємний поштарик",
  • "Створити поштівку",
  • обрати таємний псевдонім,
  • відправити привітання.

Важливо! Команда застосунку "Київ Цифровий" просить громадян зважувати кожне слово у листівках, адже привітання може отримати дитина.

 Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

Після вище вказаних кроків система згенерує поштівку святковою ілюстрацією та мелодією "Щедрик".

За словами розробників, кожен киянин може створювати до 10 таких поштівок кожного дня.

"Привітання перевірятимуть модератори, аби тексти не мали порушень законодавства України. Після модерації за принципом "Таємного Санти" поштівки надходитимуть випадковим користувачам. Коли користувач отримає поштівку, він зможе поділитися нею в соцмережах – кожне привітання буде унікальним", – пояснюють принцип роботи сервіса у команді.

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"Таємним поштариком" можна буде користуватися протягом 20 грудня 2022-го – 14 січня 2023 року.

Також розробники застосунку "Київ Цифровий" пропонують киянам взяти участь у розіграші. Для цього необхідно поділитися у соцмережах отриманою поштівкою та вказати хештег #kyivdigital.

Переможець розіграшу отримає "25 торбинок світла" зі світловідбиваючими шоперами, флікерами та ліхтариками.

Зазначимо, "Київ Цифровий" – додаток, де зібрані головні міські сервіси. Команда розробників адаптувала адаптував їх до умов воєнного стану.

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