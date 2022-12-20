Українців попередили про обледеніння схилів і лавинну небезпеку у Карпатах

Українців, які полюбляють активний відпочинок в горах, попередили про обледеніння на схилах у високогір'ї Чорногори.

Причина – нещодавні відлиги та раптове пониження температури, повідомляють у Чорногорському гірському пошуково-рятувальному пості.

Також альпіністів попереджають про другий, помірний, рівень лавинної небезпеки на північно-східному схилі гори Піп Іван.

Реклама:

"Працівниками відділення проведено зондування снігового профілю та тест на ступінь лавинної небезпеки на пн-сх. схилі г. Піп Іван крутизною 30°, висота 1967 м.

Згідно з отриманими даними, визначено 2 рівень небезпеки (помірна лавинна небезпека)", – повідомили у Чорногорському гірському пошуково-рятувальному пості.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

За даними, які щодня фіксують на горі Піп Іван, станом на 20 грудня на вершині було хмарно, вітер південно-західній 11 м/с., а температура повітря опустилася до -10°С.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Зазначимо, Чорногора – найвищий гірський масив Українських Карпат, до якого належить гора Говерла, найвища точка України з висотою 2061 м. Розташований на схід від Полонинського Бескиду.

Нагадаємо, 25 вересня Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост показав, як виглядає одна із найвищих вершин Українських Карпат при температурі повітря -1°С.

Реклама: