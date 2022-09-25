Казково, але страшно: як виглядає засніжена вершина гори Піп Іван. ФОТО

На вершині гори Піп Іван у Карпатах ще 18 вересня випав перший сніг. Зимова погода у перший місяць осені зберігається там до сьогодні.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост показав, як виглядає одна із найвищих вершин Українських Карпат 25 вересня.

Нині на горі Піп Іван, висота якої 2020,5 метрів, зберігається температура повітря -1°С.

Реклама:

"Станом на 09:00, 25.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер західний, 9 м/с", – йдеться у повідомленні.

"Космічне" фото засніженої гори Піп Іван. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Українці, коментуючи засніжену вершину гори, говорять, що фото ніби "з космосу" і додають – "казково, але й страшнувато".

Загалом, за даними, які щодня фіксують у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості, температура на вершині гори Піп Іван за останній тиждень коливалася від -1 до -5°С.

Так засніжена вершина виглядала протягом 18 – 24 вересня.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Піп Іван – одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.