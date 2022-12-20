Як зміниться оцінювання в школах Києва – пояснили у департаменті освіти

Яна Осадча журналіст
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20 грудня 2022

У департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації пояснили, як оцінювати знання учнів за перший навчальний семестр в умовах війни.

Відповідні листи розіслали начальникам районних управлінь освіти та директорам столичних шкіл.

Школам також пропонують продовжити терміни атестації учнів: оцінки за перший семестр можна буде виставляти до 1 березня 2023 року.

У КМДА зауважили, що остаточні рішення щодо порядку атестації учнів ухвалюватимуть на педрадах у кожному закладі освіти.

У департаменті зазначають, що повітряні тривоги, неправдиві повідомлення про замінування шкіл, відсутність електрики, тепла, зв’язку та інтернету призводять до переривання освітнього процесу у школах.

Навчальним закладам пропонують організувати для дітей, які тривалий час не мали зв’язку з учителем, додаткові консультативні заняття з окремих предметів під час зимових канікул, які триватимуть до 27 січня.

 Фото:HayDmitriy/Depositphotos

"Це дасть можливість надолужити пропущений матеріал і поліпшити семестрову оцінку", – кажуть у департаменті.

Нагадаємо, зимові канікули у школах Києва розпочнуться наприкінці грудня, і триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року.

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