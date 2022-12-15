В Одесі після зимових канікул стане більше шкіл з очним навчанням

В Одесі після зимових канікул відкриють ще 10 шкіл, де буде запроваджене очне навчання.

Наразі у місті працюють 30 навчальних закладів з укриттями, де діти навчаються офлайн, повідомила директорка Одеського освітнього департаменту Олена Буйневич.

З початку другого семестру планують запровадити очне навчання у близько 40 школах. Список шкіл не розголошують. Міський департамент освіти просить батьків визначатися з формою навчання дітей після зимових канікул. Майже в усіх школах є вільні місця.

У департаменті освіти пояснюють, якщо у школі немає сховища, очного навчання там бути не може, керівництво навчального закладу має запропонувати батькам, які хочуть, щоб дитина навчалася офлайн, найближчий навчальний заклад із укриттям.

"Є сховище у вас чи ні, вам повідомлять у вашій школі. Якщо у школі сховища немає, навчатися там не можна. Навіть якщо сто відсотків батьків цієї школи за очне навчання. Кримінальну відповідальність за таке рішення нестиме керівник закладу, категорично заборонено, попри всі автономії, відкривати такі заклади для очного навчання, це є порушенням чинного законодавства", – пояснює Олена Буйневич.

За словами кервіниці департаменту, облаштувати сховища в усіх школах міста неможливо.

Підвальні приміщення деяких шкіл не відповідають вимогам щодо висоти стелі, товщини стін, або там відсутні комунікації. Інші школи і садочки розташовані в районах, де особливості ґрунту не дозволяють використовувати підвальні та цокольні приміщення.

Департамент освіти просить не вимагати від директорів відкрити або привести до ладу укриття: це не їхній обов’язок, гроші на укриття ідуть з міського бюджету і їх отримають всі, у кого є можливість обладнати сховище.

Також Олена Буйневич наголошує, що якщо більшість класу обирає очне навчання, департамент освіти сприятиме тому, щоб діти навчалися разом зі своїми вчителями, однак у школі зі сховищем.

У департаменті освіти також зазначили, що дистанційне навчання продовжиться.

"Ніхто не змушує переходити на очне", – каже Олена Буйневич.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли у школах у різних регіонах країни, будуть зимові канікули.