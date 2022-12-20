У Львові за допомогою робота-хірурга Da Vinci прооперували дівчинку з вадою нирок

Львівські лікарі вперше в Україні виконали роботизовану пієлопластику дитині з вадою нирок.
Маленьку пацієнтку звати Марина. Їй 8 років, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.
Дівчинка протягом усього свого життя мала вроджену ваду, що сформувалася у неї ще у лоні матері, однак жодним чином не "проявляла" себе. Йдеться про гідронефроз. Медики пояснили, чим небезпечна ця патологія:
"Через патологічне звуження судини сеча не виходила повністю з нирки. Без хірургічного втручання з часом дівчинка могла втратити нирку. Адже орган просто не зміг би виконувати свою функцію".
|8-річна пацієнтка Марина
Ваду у дитини виявили випадково – під час планової ультразвукової діагностики. Родина дівчинки одразу звернулася по допомогу до спеціалістів лікарень Святого Миколая та Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання.
"Аби виконати втручання максимально безпечно і мінімально травматично, вони вирішили задіяти робота-хірурга Da Vinci. До черевної порожнини хірурги дісталися через три маленькі проколи. Завели туди відеокамеру. Виділили збиральну систему нирки. Побачили, що на сечові шляхи сильно тиснула частина ниркових судин", – розповідають медики.
|Маленька пацієнтка разом з лікарями медзакладів Першого медоб'єднання
Наступний етап – пієлопластика. Хірурги сформували новий канал таким чином, щоб судини не перешкоджали сечовидільним процесам.
Операцію дівчинці лікарі проводили, підлаштовуючись під реалії воєнного стану – під час повітряної тривоги та зі світлом від генератора. Утім, це не вплинуло на результат. За словами медиків, наразі Марина почувається добре.
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|Марині у Львові зробили роботизовану пієлопластику
Маленькій пацієнтці встановили стент – циліндричну конструкцію для розширення сечоводу, з яким дитина ходитиме впродовж одного місяця. Незабаром стент видалять.
"Оперативне втручання виконали хірурги Лікарні Святого Миколая Андрій Дворакевич, Олександр Калінчук та уролог Дмитро Шевчук, а також команда хірургів лікарні Святого Пантелеймона: Артур Гураєвський, Андрій Стасишин та Андрій Гураєвський.
Дякуємо нашим спеціалістам за блискучу роботу. Бажаємо їм сил продовжувати рятувати життя!" – підсумували у Першому медоб'єднанні Львова.
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|Усі фото: Перше медичне об'єднання Львова
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