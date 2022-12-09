Поміняли місцями артерії: у Львові кардіохірурги врятували новонародженого хлопчика з критичною вадою серця. ФОТО

У Львові лікарі врятували новонародженого хлопчика з критичною вадою серця.

Операцію Михайлику провели дитячі кардіохірурги лікарні Святого Миколая на другий день життя, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.

Одразу після народження лікарі діагностували у нього транспозицію магістральних артерій.

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"Дві головні артерії, що відходять від серця хлопчика, були змінені місцями: від правого шлуночка відходила аорта, а від лівого – легенева артерія. Та все мало би бути навпаки", – пояснюють у медзакладі.

Новонародженому Михайлику зробили операцію на серці на другий день життя

За словами медиків, в Україні щороку народжується близько 80-100 дітей з такою вадою серця. Вроджене захворювання супроводжується ціанозом – синюшністю шкіри. Причиною є важке порушення кровообігу, коли кисень не надходить до органів дитини у необхідній кількості.

На другий день після народження реанімаційна бригада медиків перевезли Михайлика до дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Діяли швидко, адже операцію на серці потрібно було виконати у перші дні життя дитини, аби її врятувати.

На фото : львівські кардіохірурги під час проведення операції на серці немовляті

У львівському медзакладі кардіохірурги невідкладно провели радикальну корекцію – поміняли місцями основні артерії, повернувши їх у правильне положення. Після цього спеціалісти пересадили коронарні, маленькі артерії, що живлять серцевий м'яз.

Операція на серці тривала чотири години і пройшла успішно. Уже на 10-й день після втручання малюка виписали. За словами медиків, зараз з хлопчиком усе добре.

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Лікарі наголошують, що діти, які народжуються з діагнозом "транспозиція магістральних судин", швидко впадають у критичний стан, тому, за статистикою, без операції близько 30% немовлят помирають протягом першого тижня життя. А решта 70% – протягом наступних шести місяців.

Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

"Тому дякуємо команді дитячих кардіохірургів, зокрема завідувачу відділення Олександру Ячніку, хірургам Андрію Пилипцю, Дмитру Грицаку, анестезіологічній команді, Сергію Шишу та Михайлу Микитину, кардіологам Христині Качур, Ользі Пастернак за порятунок ще одного маленького пацієнта. Бажаємо їм сил і здоров’я!" – наголошують у Першому медичному об'єднанні Львова.

Нагадаємо, у львівському Національному реабілітаційному центрі "Незламні" врятували 12-річного хлопчика з Бахмута, який отримав інфаркт мозку через удар російською ракетою.