Видалили пухлину розміром з голову: у Львові лікарі врятували немовля з рідкісною патологією

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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12 грудня 2022

Львівські лікарі врятували немовля, у якого ще до народження діагностували рідкісну пухлину куприка – тератому розміром з голову дитини.

Така паталогія виникає в одного з 35 тисяч малюків, розповідають у Першому медоб’єднанні Львова.

Тератома – вроджена паталогія, що виникає на нетипових для пухлин органах або ділянках тканин. За словами лікарів, такі пухлини найчастіше діагностують саме новонародженим. У цьому конкретному випадку новоутвір розташовувався поряд з сідницями малюка.

Мама хлопчика, 24-річна львів'янка Марта, дізналася про вроджену і донедавна несумісну з життям патологію у дитини, будучи на 32-му тижні вагітності. Жінка одразу звернулася до лікарів.

 Фото: Перше медоб'єднання Львова

Коли хлопчик народився, то важив 3,2 кг. Хірурги дитячої лікарні Святого Миколая взялися оперували новонародженого Олежика на п'яту добу його життя. На той момент 8-сантиметрова пухлина куприка важила уже пів кілограма. Тератома збільшувалася разом з дитиною, перетискаючи внутрішні органи ще у лоні матері.

"Тератома третього типу – найскладнішого для видалення – частково розташовувалася також в черевній порожнині Олежика. Пухлина щільно прилягала до тазових органів дитини, прямої кишки та м’язових комплексів, що її фіксують", – розповідають у Першому медоб'єднанні.

Щоб пряма кишка у хлопчика функціонувала повноцінно, хірурги "ювелірно" видалили новоутвір. При цьому їм вдалося частково зберегти м'язові тканини. Після операції новонароджений Олежик важив 2,5 кілограми.

Наразі малюк почувається добре, кажуть лікарі.

Операцію з видалення тератоми хлопчику проводили хірурги лікарні Святого Миколая Галина Курило та Олег Милькус, а також анестезіолог Сергій Шиш, неонатолог Володимир Чуйков та операційна  медсестра Лілія Дропа.

Нагадаємо, у Львові кардіохірурги врятували новонародженого хлопчика з критичною вадою серця.

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