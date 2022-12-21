"Не зупинили обставини": вчителька у Києві провела онлайн урок біля супермаркету

Через знеструмлення Києва вчителька однієї зі столичних шкіл провела урок біля супермаркету.
Відео про те, як жінка дає учням домашнє завдання, опублікувала адвокатка Ірина Дідковська у групі "Батьки SOS".
"Коли ти справжній Вчитель, тебе не зупинять обставини!", – підписала вона ролик.
Ірина у коментарі для "УП.Життя" розповіла, що відео зняв її чоловік-військовий близько 11 ранку 19 грудня. Вчителька вела урок у Феофанії у Голосіївському районі біля магазину, де хоча б трохи ловив інтернет.
"На наступному слайді ось ваша задача для домашньої роботи. Вона не з підручника. Тому що в підручнику такої теми немає, але за програмою вона є. Тому зробіть, будь ласка, скриншот і скиньте в групу. Я опублікую, але трошки пізніше, коли з'явиться Інтернет, але поки його немає", – каже викладачка дітям на відео.
Вона вела урок навпочіпки та поставила ноутбук на металевий стовпчик.
На відео видно, що в кишені в неї – мобільний телефон, підключений до павербанка.
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