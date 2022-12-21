"Не зупинили обставини": вчителька у Києві провела онлайн урок біля супермаркету

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
7882
21 грудня 2022

Через знеструмлення Києва вчителька однієї зі столичних шкіл провела урок біля супермаркету.

Відео про те, як жінка дає учням домашнє завдання, опублікувала адвокатка Ірина Дідковська у групі "Батьки SOS".

"Коли ти справжній Вчитель, тебе не зупинять обставини!", – підписала вона ролик.

Ірина у коментарі для "УП.Життя" розповіла, що відео зняв її чоловік-військовий близько 11 ранку 19 грудня. Вчителька вела урок у Феофанії у Голосіївському районі біля магазину, де хоча б трохи ловив інтернет.

"На наступному слайді ось ваша задача для домашньої роботи. Вона не з підручника. Тому що в підручнику такої теми немає, але за програмою вона є. Тому зробіть, будь ласка, скриншот і скиньте в групу. Я опублікую, але трошки пізніше, коли з'явиться Інтернет, але поки його немає", – каже викладачка дітям на відео.

Вона вела урок навпочіпки та поставила ноутбук на металевий стовпчик. 

На відео видно, що в кишені в неї – мобільний телефон, підключений до павербанка.

Читайте також: Як зміниться оцінювання в школах Києва – пояснили у департаменті освіти


Реклама:


 4763
Суспільство

Реве та стогне: як річка Дніпро потерпає від окупантів

Олена Барсукова , Яна Осадча
 4005
КУЛЬТУРА

"Маланка не на часі": як війна та чиновники можуть знищити давню українську традицію

Ірина Пустиннікова, спеціально для УП.Життя
 11011
Суспільство

По той бік мемів. Як чорнобаївські партизани боролися з окупантами

Еліна Коновалюк

Головне на сайті


Суспільство

Реве та стогне: як річка Дніпро потерпає від окупантів

Олена Барсукова , Яна Осадча
На Харківщині викрили колаборанта, який складав списки українських книжок на знищення
У США схвалили препарат Roche для госпіталізованих з COVID-19
Відображає реальний стан освіти: у соцмережах розкритикували новий логотип МОН
Український фільм "Клондайк" не потрапив до шортліста премії "Оскар 2023"
Укрпошта вводить в обіг марку, присвячену першому виконанню "Щедрика" у США
КУЛЬТУРА

"Маланка не на часі": як війна та чиновники можуть знищити давню українську традицію

Ірина Пустиннікова, спеціально для УП.Життя
Суспільство

По той бік мемів. Як чорнобаївські партизани боролися з окупантами

Еліна Коновалюк