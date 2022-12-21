Апарат InSight надіслав прощальне фото з Марсу, NASA завершує місію

Дослідницький посадковий апарат NASA під назвою Mars InSight надіслав прощальне фото з Червоної планети.

InSight, який вивчає землетруси на Марсі з 2018 року, страждав від проблем із живленням через скупчення пилу.

18 грудня у NASA повідомили, що втрачають зв’язок з InSight і оголосять про завершення місії, якщо він пропустить два повідомлення з Землі.

Тепер посадковий апарат "попрощався" з читачами на своїй на сторінці у Twitter.

"Мій рівень заряду дуже низький, тому, можливо, це останнє зображення, яке я можу надіслати. Але не переживайте за мене: мій час тут був продуктивним і спокійним.

Якщо я зможу продовжувати говорити зі своєю командою, я це робитиму, але незабаром я піду звідси. Дякую, що залишаєтеся зі мною", – "написав" зонд.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022

Зонд InSight висадився на Марс 26 листопада 2018 року. У грудні 2018 року він передав на Землю аудіозапис вітру.

InSight пропрацював на Червоній планеті 4 роки, а у листопаді 2022 року "повідомив", що скоро завершить місію.

Однією з причин стало погіршення сигналу через скупчення пилу на сонячних батареях. Також InSight пережив марсіанську бурю.

"У мене може бути мало часу, але я продовжуватиму надсилати наукові знімки стільки, скільки зможу", – писали вчені від імені InSight.

Також робот "закликав" стежити за іншими місіями NASA на Марсі, зокрема за марсоходами Perseverance і Curiosity.

"Мені пощастило жити на двох планетах. Чотири роки тому я благополучно прибув на другу планету і порадував мою сім’ю з Землі.

Дякую моїй команді за те, що відправили мене в цю подорож, сповнену відкриттів. Сподіваюся, ви пишалися мною", – "писав" апарат.