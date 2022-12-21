62 популярні локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 грудня 2022

У рамках акції #LightUpUkraine 62 найпопулярніші локації світу вимкнуть світло. Таким чином свою солідарність з Україною висловлять у 19 країнах.

Відвідувачів також закличуть долучитися до збору коштів через фандрейзингову платформу UNITED24 на генератори для українських лікарень. Планують отримати 10 мільйонів доларів.

Акція відбудеться 21 грудня о 20:00.

Вимкнуть світло:

 Постер події
  • у Колізеї в Римі;
  • в опері в Сіднеї;
  • у Європарламенті та  будівлі інституцій ЄС в Брюселі;
  • у будівлі парламенту Шотландії в Единбургу;
  • у мерії Парижа та Порто;
  • на головних різдвяних ялинках Нью-Йорка ;
  • біля Рокфеллерівського центру 
  • у Лондоні на Трафальгарській площі;
  • на знаменитій телевежі Торонто. 

А також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі тощо. 

Організатори зазначають, що першими до акції приєднався нью-йоркський Карнеґі-Хол. Там вимкнули світло 4 грудня 2022 року під час концерту на честь 100-річчя української різдвяної мелодії "Щедрик". 

"Коли вимикається світло, це завжди сприймається як дещо незвичне. Але коли проводиш без нього чотири, десять, двадцять годин або навіть днів і починаєш звикати до темряви, – це найгірше, що може статись. 

Це означає, що світло – не єдине, що у вас хочуть забрати. Це посягання на кожну частину вашого життя. Саме так ми живемо в Україні зараз – захищаючись від ворога, який прийшов нас знищити", – звернувся президент Володимир Зеленський.  

Нагадаємо, минулого тижня Росія вкотре вдарила по інфраструктурі Через це понад 10 мільйонів людей лишились без світла.

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