62 популярні локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною

У рамках акції #LightUpUkraine 62 найпопулярніші локації світу вимкнуть світло. Таким чином свою солідарність з Україною висловлять у 19 країнах.

Відвідувачів також закличуть долучитися до збору коштів через фандрейзингову платформу UNITED24 на генератори для українських лікарень. Планують отримати 10 мільйонів доларів.

Акція відбудеться 21 грудня о 20:00.

Вимкнуть світло:

Постер події

у Колізеї в Римі;

в опері в Сіднеї;

у Європарламенті та будівлі інституцій ЄС в Брюселі;

у будівлі парламенту Шотландії в Единбургу;

у мерії Парижа та Порто;

на головних різдвяних ялинках Нью-Йорка ;

біля Рокфеллерівського центру

у Лондоні на Трафальгарській площі;

на знаменитій телевежі Торонто.

А також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі тощо.

Організатори зазначають, що першими до акції приєднався нью-йоркський Карнеґі-Хол. Там вимкнули світло 4 грудня 2022 року під час концерту на честь 100-річчя української різдвяної мелодії "Щедрик".

"Коли вимикається світло, це завжди сприймається як дещо незвичне. Але коли проводиш без нього чотири, десять, двадцять годин або навіть днів і починаєш звикати до темряви, – це найгірше, що може статись.

Це означає, що світло – не єдине, що у вас хочуть забрати. Це посягання на кожну частину вашого життя. Саме так ми живемо в Україні зараз – захищаючись від ворога, який прийшов нас знищити", – звернувся президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня Росія вкотре вдарила по інфраструктурі Через це понад 10 мільйонів людей лишились без світла.