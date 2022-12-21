62 популярні локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною

У рамках акції #LightUpUkraine 62 найпопулярніші локації світу вимкнуть світло. Таким чином свою солідарність з Україною висловлять у 19 країнах.
Відвідувачів також закличуть долучитися до збору коштів через фандрейзингову платформу UNITED24 на генератори для українських лікарень. Планують отримати 10 мільйонів доларів.
Акція відбудеться 21 грудня о 20:00.
Вимкнуть світло:
|Постер події
- у Колізеї в Римі;
- в опері в Сіднеї;
- у Європарламенті та будівлі інституцій ЄС в Брюселі;
- у будівлі парламенту Шотландії в Единбургу;
- у мерії Парижа та Порто;
- на головних різдвяних ялинках Нью-Йорка ;
- біля Рокфеллерівського центру
- у Лондоні на Трафальгарській площі;
- на знаменитій телевежі Торонто.
А також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі тощо.
Організатори зазначають, що першими до акції приєднався нью-йоркський Карнеґі-Хол. Там вимкнули світло 4 грудня 2022 року під час концерту на честь 100-річчя української різдвяної мелодії "Щедрик".
"Коли вимикається світло, це завжди сприймається як дещо незвичне. Але коли проводиш без нього чотири, десять, двадцять годин або навіть днів і починаєш звикати до темряви, – це найгірше, що може статись.
Це означає, що світло – не єдине, що у вас хочуть забрати. Це посягання на кожну частину вашого життя. Саме так ми живемо в Україні зараз – захищаючись від ворога, який прийшов нас знищити", – звернувся президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, минулого тижня Росія вкотре вдарила по інфраструктурі Через це понад 10 мільйонів людей лишились без світла.
Читайте також: "Не зупинили обставини": вчителька у Києві провела онлайн урок біля супермаркету