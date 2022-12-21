У Києві на новорічні свята курсуватиме ретро-потяг

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 грудня 2022

"Укрзалізниця" запускає різдвяно-новорічний рейс на казковому ретро-потязі. Він відбуватиметься 3 вікенда поспіль, повідомили у компанії.

Потяг відправлятиметься від станції Київ-Пасажирський і прямуватиме до Київ-Казковий. 

"У складі поїзда буде аж два старовинні паровози 1954 року і п'ять пасажирських вагонів з місцями для сидіння, серед яких вагон-буфет. 

Відправлення поїзда о 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу. Мандрівка триватиме трохи більше як годину", – розповіли в "Укрзалізниці".

 Фото: "Укрзалізниця"

Подорожі заплановані на 24, 25, 31 грудня, а також 1, 7 та 8 січня. Якщо оголосять тривогу, рейс відкладається з 12:34 до 14:00. Якщо ж небезпека буде тривати довше, пасажирам запропонують здати квитки та відправитися у мандрівку в інший день.

"Безпека – на першому місці, але свято – за розкладом!", – зазначають в компанії

Вартість дорослого квитка стартує від 138 грн, дитячого – від 104 грн.

В "Укрзалізниці" також додали, що на центральному вокзалі усіх мандрівників зустрічатимуть помічники святого Миколая, а у вагонах казкового потяга вихованці Київської дитячої залізниці проведуть цікаву екскурсію про історію Києва. 

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