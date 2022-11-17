"Укрзалізниця" запустила у продаж символічні квитки на перший рейс до Севастополя

"Укрзалізниця" розпочала продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя.

Оформити символічний квиток можна за посиланням, а скористатися – одразу після деокупації міста.

"Зважаючи на 2,5 тисячі проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту "Квитки до перемоги", який Укрзалізниця запустила разом з платформою UNITED24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п’ятьма містами, квитки на поїзди до яких вже в продажу", – повідомляють в "Укрзалізниці".

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Рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

"Щойно рух буде поновлено, ми надішлемо благодійникам лист із інформацією про всі деталі стосовно обраного рейсу", – додають у компанії.

Фото: УЗ

Усі квитки благодійні: кошти з продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту.

Це автівки, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

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"Працюємо на перемогу та мріємо про підняття українських прапорів над вокзалами всіх наших міст", – наголошує "Укрзалізниця".

Нагадаємо, раніше УЗ запустила благодійний проєкт "Квитки до перемоги", в рамках якого можна купити квитки до деокупованого Херсона, а також до Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя, коли ЗСУ їх звільнять.