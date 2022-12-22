Укрпошта вводить в обіг марку, присвячену першому виконанню "Щедрика" у США

23 грудня Укрпошта вводить в обіг поштову марку "Щедрик. Carol of the Bells", яка є заключною в циклі марок, випущених у 2022 році.

Про це повідомили в Укрпошті.

Погашення спеціальним штемпелем "Перший день" відбудуться у Києві та Вінниці.

Випуск поштової марки приурочено до 100-річчя презентації музичного твору "Щедрик" на сцені в Карнегі-Холі в Нью-Йорку, після якої щедрівка набула всесвітньої популярності і стала символічним святковим гімном для низки країн.

Укрпошта вводить в обіг поштову марку "Щедрик. Carol of the Bells"

Ескіз до поштової марки, конверта "Перший день", художньої картки та штемпеля створив заслужений художник України Миколай Кочубей.

"Митець зобразив на ескізі ластівку, про яку співають в обрядовій пісні. Саме ця пташка в українській міфології та культурі є втіленням весни, добра та відродження. Ластівка несе на своїх крилах радість і щастя, а також летить до господи, аби провістити щасливий та багатий рік для родини", – кажуть в Укрпошті.

Тираж марки складає 200 тис. примірників. Придбати поштовий випуск "Щедрик. Carol of the Bells" можна починаючи з 23 грудня у всіх міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

Нагадаємо, до новорічних свят Укрпошта випустила поштову марку "Переможного Нового року!" та підготувала тематичний мерч: різдвяні артлистівки та ялинкові прикраси-магніти, які можна придбати у відділеннях або на офіційному сайті магазину Укрпошти.