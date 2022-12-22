За яких умов вчителів можуть залучати до роботи у пунктах незламності: постанова уряду

ОНОВЛЕНО 18:50 22.12.2022
Частина пунктів незламності, які з'явилися в Україні на тлі щоденних стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії через обстріли РФ, розташована у приміщеннях освітніх закладів.
Та чи можна залучати до роботи в них освітян, зокрема вчителів?
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов, коли з'явилися пункти незламності, заявив, що йому надходять скарги від освітян, яких примусово залучали до роботи в них без оплати праці. У зв'язку з цим він подав пропозиції уряду щодо вирішення проблем, пов'язаних із функціонуванням пунктів незламності.
17 грудня Кабмін ухвалив постанову, де регламентована робота цих пунктів в умовах воєнного стану – їхня комплектація, джерела фінансування, режим роботи тощо. Вчителів немає у "видимому" переліку осіб, які можуть залучатися до чергувань або інших видів робіт.
|Фото: Київська ОВА
Утім, в умовах воєнного стану місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування або військові адміністрації можуть ухвалювати рішення про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт (пункт 4). З цього випливає, що вчителів таки можуть залучати до роботи у пунктах незламності. Однак, відповідне рішення має підкріплюватися наказом або розпорядженням вищезгаданих інстанцій.
Важливою умовою є оплата праці, відповідно до умов оплати, встановлених за професією (посадою), на яку людину зараховано. У випадку з вчителями розмір оплати не може бути нижчим від середньої заробітної плати за основним місцем роботи.
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У пресцентрі Служби освітнього омбудсмена Сергія Горбачова в коментарі "УП. Життя" додали, що освітян варто долучати до такої роботи лише у разі їхньої згоди:
"Частина педагогічних працівників взагалі знаходяться у "простої". І якщо є можливість долучитися і щоб їм оплатили цю роботу, то нехай долучаються і заробляють гроші. Якщо вчителі згодні.
Але тут ще й є питання, що вчителів примусом змушують чергувати, наприклад, вночі. Тут уже недобровільне залучення".
Серед інших, до чергування у пунктах незламності, за згоди, можуть залучати:
- медичних працівників,
- психологів,
- соціальних працівників,
- громадські організації,
- волонтерів.
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