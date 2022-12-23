Євген Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 грудня 2022

Євгена Малолетку визнали найкращим фотографом 2022 року за версією The Guardian.

Він був членом команди Associated Press та автором найбільш яскравих фото про війну в Україні, йдеться на сторінці видання.

На початку  року Євген документував події у Казахстані, але повернувся у січні додому через зростання загрози вторгнення росіян.

Спершу він базувався у Харкові: знімав моменти підготовки до бойових дій на фоні відносно мирного життя поблизу кордону з країною-агресором.

 Фото: Yara Arts

Коли ж ризик розгортання війни став значним, команда Associated Press у складі Малолєтки, Мстислава Чернова і Василиси Степаненко виїхала до Маріуполя.

Вони прибули у місто за годину до початку повномасштабного вторгнення.

Впродовж 20 днів команда фіксувала злочини Росії, але вимушена була поїхати через те, що окупанти почали розшукувати фотографів.

Після Маріуполя Євген продовжив працювати у гарячих точках: в Харкові, Ізюмі, Херсоні.

Нагадаємо, у жовтні роботи Чернова і Малолєтки з Маріуполя відзначили премією на французькому конкурсі. 

А у травні Малолєтка та Чернов стали лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе.

Читайте також: "У Маріуполі найважливіше було вижити": Євген Малолєтка і Мстислав Чернов про роботу фотожурналістів у час війни


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