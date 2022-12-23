Євген Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian

Євгена Малолетку визнали найкращим фотографом 2022 року за версією The Guardian.

Він був членом команди Associated Press та автором найбільш яскравих фото про війну в Україні, йдеться на сторінці видання.

На початку року Євген документував події у Казахстані, але повернувся у січні додому через зростання загрози вторгнення росіян.

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Спершу він базувався у Харкові: знімав моменти підготовки до бойових дій на фоні відносно мирного життя поблизу кордону з країною-агресором.

Фото: Yara Arts

Коли ж ризик розгортання війни став значним, команда Associated Press у складі Малолєтки, Мстислава Чернова і Василиси Степаненко виїхала до Маріуполя.

Вони прибули у місто за годину до початку повномасштабного вторгнення.

Впродовж 20 днів команда фіксувала злочини Росії, але вимушена була поїхати через те, що окупанти почали розшукувати фотографів.

Після Маріуполя Євген продовжив працювати у гарячих точках: в Харкові, Ізюмі, Херсоні.

Нагадаємо, у жовтні роботи Чернова і Малолєтки з Маріуполя відзначили премією на французькому конкурсі.

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А у травні Малолєтка та Чернов стали лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе.