У минулому на Марсі, ймовірно, не було кисню, але могло бути життя – вчені

Науковці виявили, що колись в атмосфері Марсу, ймовірно, не було кисню, але на планеті все одно могли бути форми життя.

Відповідне дослідження опублікували в журналі Nature Geoscience, повідомляє Space.

У 2016 році марсохід NASA Curiosity виявив оксид марганцю в марсіанських породах.

За "законами Землі", для утворення цього оксиду потрібна велика кількість кисню. Однак на Марсі все працює трохи інакше.

Фото: NASA

Після знахідки Curiosity частина планетологів вирішили, що присутність мінералу може свідчити, що колись на Марсі було багато кисню. Вони сприйняли це як ще один доказ існування життя на Червоній планеті.

Однак нове дослідження показало, що великий вміст кисню в атмосфері Марсу не був необхідний для утворення мінералів.

Натомість, за словами вчених, велика кількість оксиду марганцю могла утворитися на Марсі за допомогою галогенів, таких як хлор і бром, яких на Червоній планеті більше, ніж на Землі.

"Окислення не вимагає участі кисню за визначенням", – сказав планетарний геохімік з Університету Стоуні Брук у Нью-Йорку Каушік Мітра. Він керував цим дослідженням у рамках своєї дипломної роботи у Вашингтонському університеті.

Окислення – це хімічна реакція, під час якої молекула або атом втрачає електрони. Реакція не обов’язково відбувається за участі кисню, але в багатьох випадках саме він призводить до утворення оксидів.

"Раніше ми припускали, які життєздатні окислювачі крім кисню могли бути на Марсі...

У випадку з марганцем ми просто не мали життєздатної альтернативи до кисню, яка могла б пояснити наявність оксидів марганцю", – каже вчений.

Дослідники вирішили перевірити, чи може відбуватися окислення в багатому на галогени марсіанському середовищі.

У лабораторії вони створили зразки води, схожі за складом на ті, що могли бути на Марсі у давнину.

Коли вчені занурили фрагменти марганцевих мінералів у воду, то виявили, що марганець швидко розчиняється і утворює оксид значно швидше, ніж у присутності кисню.

Окислення відбулося так швидко, тому що вода містила хлорат і бромат, яких багато на Марсі.

Бромат був особливо ефективним для утворення оксиду марганцю і реакція проходила дуже швидко.

Це працювало, навіть коли у зразках води було багато вуглекислого газу, що унеможливлювало б утворення оксидів марганцю лише за участі кисню.

Це відкриття дозволяє спростувати теорію щодо великого вмісту кисню в атмосфері Марсу в минулому, яку вчені озвучили після відкриття Curiosity.

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Вчені також вважають, що атмосфера стародавнього Марсу була багата на вуглекислий газ, який блокував би реакції з киснем.

"Зв'язок між оксидами марганцю та наявністю кисню не підтверджується через низку фундаментальних геохімічних проблем.

Галогени трапляються на Марсі в інших формах, ніж на Землі, і в набагато більших кількостях, тож ми припустили, що вони будуть важливі для долі марганцю", – сказав геохімік з Вашингтонського університету Джеффрі Каталано.

Вчені запевняють, що хоч у стародавній атмосфері Марсу могло і не бути кисню, на Червоній планеті все ж могли існувати мікроскопічні форми життя.

"Навіть на Землі є кілька форм життя, яким не потрібен кисень, щоб вижити", – каже Каушік Мітра.