Шість пострілів і всі в "яблучко": американець купив шість виграшних лотерейних білетів

Юлія Лавришин
15816
23 грудня 2022

Житель міста Фолл-Рівер (штат Массачусетс, США) придбав одразу шість лотерейних білетів, і всі виявились виграшними.

Тепер чоловіку забезпечена безбідна старість – він виграв $2,5 млн, повідомляє BBC.

Ветеран війни у В’єтнамі Реймонд Робертс 20 років грав у лотерею, але без особливих успіхів. Все змінилося у грудні 2022 року – він зайшов у магазин алкоголю і купив одразу шість виграшних лотерейних білетів. 

За п’ять білетів він одразу отримає майже $2 млн. А за шостий виграшний білет він у найближчі 20 років отримуватиме по $25 тисяч щороку.

 

Реймонд Робертс підбирав цифрові комбінації, зважаючи на дні народження та ювілеї. Він використовував їх і раніше, але пощастило лише цього разу. Чоловік уже вирішив, що придбає мотоцикл.

Видання зазначає, що жителі штату Массачусетс – дуже активні гравці в лотерею. Вони витрачають найбільше на душу населення на лотерейні квитки та квитки для стирання, ніж будь-де в США.

Нагадаємо, на Волині чоловік відсудив у організаторів лотереї "Спортпрогноз" виграш, який довго не отримував, і моральну компенсацію.

Читайте також: Китаєць "замаскувався", щоб приховати від сім'ї $30 млн виграшу в лотерею. ФОТО


Реклама:


 14403
КУЛЬТУРА

Війна все обнулила: як Андрій Любка закинув літературу і підсів на "голку волонтерства"

Тетяна Пушнова
 3591
Прихисти своїх

"Кожна клітина твого тіла вмирає". Як жителі Дніпропетровщини виживають під щоденними обстрілами

Вікторія Ярижко
 4711
САДИ

Відновив теплицю свого дитинства. Як скульптор на Житомирщині прищеплює любов до рослин школярам

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Війна все обнулила: як Андрій Любка закинув літературу і підсів на "голку волонтерства"

Тетяна Пушнова
Як люди приручили котів: цікаві факти з історії наших улюбленців
Харківський драмтеатр таки не носитиме ім’я Пушкіна – рішення облради
Нацгвардійська вівчарка Ніка отримала медаль за розшук дитини. ФОТО
Новий рік в екостилі: 7 порад, як прикрасити будинок без шкоди для довкілля
Коли святкувати Різдво? У "Дії" з’явилося нове опитування
Прихисти своїх

"Кожна клітина твого тіла вмирає". Як жителі Дніпропетровщини виживають під щоденними обстрілами

Вікторія Ярижко
САДИ

Відновив теплицю свого дитинства. Як скульптор на Житомирщині прищеплює любов до рослин школярам

Вікторія Андрєєва