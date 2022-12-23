Шість пострілів і всі в "яблучко": американець купив шість виграшних лотерейних білетів

Юлія Лавришин
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23 грудня 2022

Житель міста Фолл-Рівер (штат Массачусетс, США) придбав одразу шість лотерейних білетів, і всі виявились виграшними.

Тепер чоловіку забезпечена безбідна старість – він виграв $2,5 млн, повідомляє BBC.

Ветеран війни у В’єтнамі Реймонд Робертс 20 років грав у лотерею, але без особливих успіхів. Все змінилося у грудні 2022 року – він зайшов у магазин алкоголю і купив одразу шість виграшних лотерейних білетів. 

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За п’ять білетів він одразу отримає майже $2 млн. А за шостий виграшний білет він у найближчі 20 років отримуватиме по $25 тисяч щороку.

 

Реймонд Робертс підбирав цифрові комбінації, зважаючи на дні народження та ювілеї. Він використовував їх і раніше, але пощастило лише цього разу. Чоловік уже вирішив, що придбає мотоцикл.

Видання зазначає, що жителі штату Массачусетс – дуже активні гравці в лотерею. Вони витрачають найбільше на душу населення на лотерейні квитки та квитки для стирання, ніж будь-де в США.

Нагадаємо, на Волині чоловік відсудив у організаторів лотереї "Спортпрогноз" виграш, який довго не отримував, і моральну компенсацію.

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