На Волині учасник лотереї відсудив свій виграш і моральну компенсацію

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 жовтня 2022

На Волині чоловік відсудив у організаторів лотереї "Спортпрогноз" виграш, який довго не отримував, і моральну компенсацію.

Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, повідомляє ZAXID.NET.

Він виграв 117 тисяч гривень у листопаді 2021 року та пів року чекав на виплати від товариства з обмеженою відповідальністю "М.С.Л.".

Однак організатори лотереї повідомили, що не виплачуватимуть йому кошти через воєнний стан.

    Фото: minervastock/Depositphotos 

Чоловік подав до суду, після чого йому виплатили виграш і відшкодування моральних збитків. 

Переможець лотереї у своєму позові також вимагав 10 тисяч грн моральної компенсації. 

Суд першої інстанції задовольнив позов лише частково: організаторів лотереї зобов’язали виплатити чоловіку 8 тисяч грн компенсації.

Нагадаємо, у Тернополі суд нарешті задовольнив позов чоловіка, який 3 роки намагався розлучитися з незнайомкою.

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