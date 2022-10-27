На Волині учасник лотереї відсудив свій виграш і моральну компенсацію

На Волині чоловік відсудив у організаторів лотереї "Спортпрогноз" виграш, який довго не отримував, і моральну компенсацію.
Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, повідомляє ZAXID.NET.
Він виграв 117 тисяч гривень у листопаді 2021 року та пів року чекав на виплати від товариства з обмеженою відповідальністю "М.С.Л.".
Однак організатори лотереї повідомили, що не виплачуватимуть йому кошти через воєнний стан.
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Чоловік подав до суду, після чого йому виплатили виграш і відшкодування моральних збитків.
Переможець лотереї у своєму позові також вимагав 10 тисяч грн моральної компенсації.
Суд першої інстанції задовольнив позов лише частково: організаторів лотереї зобов’язали виплатити чоловіку 8 тисяч грн компенсації.
Нагадаємо, у Тернополі суд нарешті задовольнив позов чоловіка, який 3 роки намагався розлучитися з незнайомкою.
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