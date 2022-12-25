Пропонують стабільний зв'язок: шахраї винайшли нову схему виманювання грошей

Через відключення електрики часто пропадає сигнал стільникового зв'язку.

Шахраї пропонують "перемкнути" на іншу "вишку" та отримують доступ до смартфона.

Про злочинну схему попередили у Центрі протидії дезінформації

Шахраї зазвичай представляються співробітниками компанії-оператора та пропонують стабільний зв'язок навіть під час відключень.

"Після цього на телефон "жертви" приходить код, цифри якого просять назвати, після чого шахраї отримують доступ до мобільних додатків банків, соцмереж тощо", – зазначають у ЦПД.

Тому не передавайте особисті дані підозрілим особам.

По допомогу варто самостійно звертатися до операторів. Довідка:

Київстар – 466;

Vodafone – 111;

Lifecell – 5433;

Нагадаємо, що у випадку, якщо у вас немає світла і зник зв'язок, можна самостійно перемикнутися на іншого оператора.