Пропонують стабільний зв'язок: шахраї винайшли нову схему виманювання грошей

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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25 грудня 2022

Через відключення електрики часто пропадає сигнал стільникового зв'язку.

Шахраї пропонують "перемкнути" на іншу "вишку" та отримують доступ до смартфона.

Про злочинну схему попередили у Центрі протидії дезінформації

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Шахраї зазвичай представляються співробітниками компанії-оператора та пропонують стабільний зв'язок навіть під час відключень. 

 Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

"Після цього на телефон "жертви" приходить код, цифри якого просять назвати, після чого шахраї отримують доступ до мобільних додатків банків, соцмереж тощо", – зазначають у ЦПД.

Тому не передавайте особисті дані підозрілим особам. 

По допомогу варто самостійно звертатися до операторів. Довідка:

  • Київстар – 466;
  • Vodafone – 111;
  • Lifecell – 5433;

Нагадаємо, що у випадку, якщо у вас немає світла і зник зв'язок, можна самостійно перемикнутися на іншого оператора

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