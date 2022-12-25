Пропонують стабільний зв'язок: шахраї винайшли нову схему виманювання грошей

Через відключення електрики часто пропадає сигнал стільникового зв'язку.
Шахраї пропонують "перемкнути" на іншу "вишку" та отримують доступ до смартфона.
Про злочинну схему попередили у Центрі протидії дезінформації
Шахраї зазвичай представляються співробітниками компанії-оператора та пропонують стабільний зв'язок навіть під час відключень.
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"Після цього на телефон "жертви" приходить код, цифри якого просять назвати, після чого шахраї отримують доступ до мобільних додатків банків, соцмереж тощо", – зазначають у ЦПД.
Тому не передавайте особисті дані підозрілим особам.
По допомогу варто самостійно звертатися до операторів. Довідка:
- Київстар – 466;
- Vodafone – 111;
- Lifecell – 5433;
Нагадаємо, що у випадку, якщо у вас немає світла і зник зв'язок, можна самостійно перемикнутися на іншого оператора.
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