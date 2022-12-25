Як військові ЗСУ та Нацгвардії святкують Різдво. ФОТО

Українські військові попри війну почали святкування Різдва у Святий вечір 24 грудня.

Атмосферу свята показали у Генеральному штабі та Національній Гвардії.

Військові зустріли свято в окопах, але за великим столом з побратимами.

На ньому були традиційній пісні страви, свічки та дух Різдва.

Святковий стіл на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім пісного столу, у військових також "сухий закон".

Святвечір ЗСУ

Кутя, вареники, різні види риби, узвар були присутні й на столах у бійців Національної гвардії.

"Сьогодні в нас розширене, святкове меню. Варили кутю для наших хлопців і дівчат, як для своєї родини. А інакше і не може бути. Військовий підрозділ – одна велика сім’я, і підтримувати одне одного треба відповідно", – говорить нацгвардієць кухар Артем.

Святкування у Національній гвардії

Бійці зазначають, що Різдво – це сімейне свято, яке цьогоріч доводиться святкувати з іншою сім'єю – зі своїми побратимами.

"Це дуже приємно і важливо. Святвечір розпочинає святкування Різдва. Зазвичай ми відзначали його з родинами, в сімейному колі.

Сьогодні ми також святкуємо Різдво з родиною, адже поруч мої брати по зброї. Нехай моя дружина вибачить. Наступне Різдво я обов’язково проведу з нею, але цього року – з моїми побратимами", – каже гвардієць Роман.