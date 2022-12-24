Коли святкувати Різдво? У "Дії" з’явилося нове опитування

У додатку "Дія" запустили нове опитування, де українці можуть проголосувати за дату святкування Різдва – 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Громадяни-користувачі "Дії" у відповідь на запитання щодо дати святкування Різдва можуть обрати один із запропонованих варіантів відповідей:

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25 грудня (за Григоріанським календарем),

7 січня (за Юліанським календарем),

в обидві дати,

не святкую Різдво.

Опитування запропонував провести міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. У відеозверненні до громадян він пояснив, чому виникла необхідність його провести.

За його словами, останнім часом дедалі більше українців відзначають Різдво 25 грудня – за новим стилем, як це робить більша частина світу. До слова, нещодавнє опитування соціологічної групи "Рейтинг" дійсно свідчить про те, що дедалі більше громадян почали підтримувати ідею перенесення святкування Різдва.

При цьому Церква продовжує жити за старим, Юліанським календарем, додає міністр.

"Склалася ситуація, коли у звичайному житті люди користуються новим стилем, а церква продовжує жити за старим. Проте останнім часом дедалі більше людей переходять на відзначення Різдва 25 грудня, а дехто взагалі святкує обидві дати, що дозволено у нас законом.

Ми вирішили провести опитування, якій даті святкування насправді віддаєте перевагу ви", – заявив Ткаченко.

Він також зауважив, що для України дотримання Юліанського календаря є своєрідною "спадщиною Російської імперії", яка відмовилась переходити на Григоріанський календар.

"Лише після падіння Російської імперії у 1918 році Українська народна республіка перейшла до Григоріанського календаря і у той самий час від Юліанського календаря відмовилися і більшовики. Однак російська церква та українські церкви всупереч цьому приходу надалі користуються Юліанським календарем за традицією", – пояснює міністр.

Він також додав, що загалом католики, греко-католики і православні святкують Різдво в один день – 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують – Григоріанським (новий стиль) чи Юліанським (старий стиль).

Зазначимо, станом на 11:30 24 грудня більшість громадян – 59,5% – проголосували за відзначення Різдва за новим стилем – 25 грудня. За 7 січня віддали свій голос 24%.

Нагадаємо, у Православній Церкві України дозволили святкувати Різдво 25 грудня.