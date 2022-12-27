Зірвався з кам'янистого схилу: на Закарпатті врятували скелелаза

На Закарпатті рятувальники надали допомогу туристу-скелелазу.
Він зірвався з каменистого схилу, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Інцидент трапився на горі Високий Камінь в горах Мукачівського району.
32-річний львів'янин разом з 3 друзями піднявся на вершину. Компанія планувала спуститися скелями. Проте на заваді стала туманна погода.
|Фото: ДСНС
Один з туристів повернув в інший бік: він зірвався в ущелину та зачепився за дерево.
Рятувальники за допомогою мотузок зняли альпініста та доставили до села Підполоззя. На щастя, медичної допомоги постраждалий не потребував.
Рятувальники нагадують, що перед мандрівкою у гори необхідно зареєструвати маршрут в ДСНС та завантажити застосунок "Порятунок у горах".
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