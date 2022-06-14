Народився у сорочці: на Закарпатті чоловік вижив після падіння з 80 метрів у горах

На Закарпатті 30-річний чоловік дивом пережив падіння в горах.
Він зірвався зі снігового карнизу і пролетів 80 метрів, перш ніж приземлитись.
На щастя, чоловік вижив після падіння з такої висоти.
Історію дивовижного порятунку розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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|30-річний чоловік вижив після падіння з 80 метрів. Фото: ДСНС України
"Можемо впевнено стверджувати, що тридцятирічний мешканець смт Ясіня Рахівського району народився у сорочці.
Зірвавшись зі снігового карнизу, він летів 80 метрів у гірську безодню та залишився живим", – кажуть рятувальники.
13 червня надзвичайники Закарпаття отримали повідомлення, що на полонині Драгобрат, поблизу гори Близниця, потребує допомоги місцевий житель.
|Чоловік упав на полонині Драгобрат, поблизу гори Близниця
Фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень вирушили в гори на спецавтомобілях.
|Гори – не лише неймовірна краса, а ще й дуже велика небезпека
Близько п’ятої вечора вони добралися до вцілілого чоловіка і надали йому домедичну допомогу.
Згодом рятувальники перевезли постраждалого до Ясіня та передали його медикам.
|Рятувальники надали вцілілому домедичну допомогу
"Ми вкотре нагадуємо, що гори – не лише неймовірна краса, а ще й дуже велика небезпека", – наголошують у ДСНС.
Рятувальники закликають українців бути обережними під час гірських прогулянок.
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