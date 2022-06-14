Народився у сорочці: на Закарпатті чоловік вижив після падіння з 80 метрів у горах

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 червня 2022

На Закарпатті 30-річний чоловік дивом пережив падіння в горах.

Він зірвався зі снігового карнизу і пролетів 80 метрів, перш ніж приземлитись.

На щастя, чоловік вижив після падіння з такої висоти.

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Історію дивовижного порятунку розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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 30-річний чоловік вижив після падіння з 80 метрів. Фото: ДСНС України

"Можемо впевнено стверджувати, що тридцятирічний мешканець смт Ясіня Рахівського району народився у сорочці.

Зірвавшись зі снігового карнизу, він летів 80 метрів у гірську безодню та залишився живим", – кажуть рятувальники.

13 червня надзвичайники Закарпаття отримали повідомлення, що на полонині Драгобрат, поблизу гори Близниця, потребує допомоги місцевий житель.  

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 Чоловік упав на полонині Драгобрат, поблизу гори Близниця

Фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень вирушили в гори на спецавтомобілях.

 Гори – не лише неймовірна краса, а ще й дуже велика небезпека

Близько п’ятої вечора вони добралися до вцілілого чоловіка і надали йому домедичну допомогу.

Згодом рятувальники перевезли постраждалого до Ясіня та передали його медикам.

 Рятувальники надали вцілілому домедичну допомогу

"Ми вкотре нагадуємо, що гори – не лише неймовірна краса, а ще й дуже велика небезпека", – наголошують у ДСНС.

Рятувальники закликають українців бути обережними під час гірських прогулянок.

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