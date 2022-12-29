Була і медикинею, і розвідницею: на війні загинула військова "Аїда" з підрозділу "Хартія"

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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29 грудня 2022

На війні загинула Владислава Черних – бойова медикиня харківського добровольчого підрозділу "Хартія" з позивним "Аїда". Жінці було 28 років.

Про трагічну втрату повідомив командир "Хартії" Всеволод Кожемяко. "Аїда" загинула 28-го.

"Вчора загинула Аїда. Велика особистість, Боєць підрозділу Хартія, наша Сестра Влада Черних", – написав Кожемяко.

Саме він привіз Владу до Харкова, коли дізнався, що вона хоче служити у "Хартії", але не може дістатися міста, бо мешкає за його межами – майже в зоні бойових дій.

"Я особисто забирав Владу з дому. Я був поруч і заїхав за нею. Її тоді з гордістю проводжала вся родина", – пригадує чоловік.

 Владислава Черних з позивним "Аїда". Фото: Всеволод Кожемяко

Владислава вступила до лав підрозділу як медикиня, утім проходила й обов’язкову піхотну підготовку. Тоді з'ясувалося, що жінка влучно і впевнено працює зі стрілецькою зброєю. Її вміння одразу помітив головний сержант. Так "Аїда" стала першою жінкою в "польовій частині" Хартії.

Зі слів Всеволода, Влада мала бойовий характер.

"Якось я підійшов до неї на стрільбищі і з жартом запитав, чи не ображають її хлопці в підрозділі. "Хай тільки спробують!", відповіла вона. Потім пам’ятаю, як вона на моїх очах з першого пострілу в перший раз влучила в ціль з гранатомета. І всі зрозуміли, що це серйозний боєць", ­– згадує воєнні будні з "Аїдою" військовий.

 Фото: Всеволод Кожемяко

За його словами, Влада постійно прагнула дізнатися щось нове – була "жадібною до знань". Жінка постійно навчалася військовій справі, а тому її обов'язки не обмежувалися лише тими, що виконує бойовий медик. "Аїда" згодом почала працювати у розвідці, а потім стала пілотом дронів різного призначення: розвідників, бомбардувальників, камікадзе.

"Вона була сфокусована на знищенні окупантів і звільнені від них української землі. Не один раз виконувала дуже складні бойові завдання. Завжди сконцентрована, впевнена в собі і в правоті справи, з гарним почуттям гумору, освічена… дуже ефективна і в той же час скромна", – розповідає командир "Хартії".

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 Фото: Всеволод Кожемяко

Крім того, декілька тижнів тому Владислава врятувала життя тяжко пораненому побратиму, надавши йому першу допомогу на полі бою. Тоді екіпаж БПЛА потрапив під вогонь ворожого гелікоптера.

Загибель "Аїди" – дуже важка втрата для "Хартії", наголошує Кожемяко.

"Неможливо уявити горе батьків. Я розумію, що все це зараз не поверне Владу, але… Щирі співчуття та велика шана батькам Влади, які подарували України і Світу таку гідну Дочку!  Герої не вмирають і Влада назавжди залишиться нашою Сестрою! Ми обов’язково за неї помстимося!" – наголосив у підсумку військовий.

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