У Росії знімуть "відповідь" на "Гаррі Поттера" та "Володаря перснів"

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 грудня 2022

Російська компанія "Союзмультфільм" екранізує казку "Тайны Чароводья" Юлії Іванової.

Цей "шедевр" має стати "відповіддю" на "Гаррі Поттера" та "Володаря перснів", заявили в компанії для пропагандистського медіа "РИА Новості".

"Це захоплюючий і красивий світ із юними чарівницями Ельдою та Шані, які протистоять розколу всередині королівства, що складається з могутніх магічних орденів чаронітів.

Тут також буде велика кількість оригінальних персонажів та сюжетних ліній", – повідомили у компанії.

 Фото: Oleg.Ermak88/Deposiphotos

У виданні "Российская газета" повідомили, що відповідну заяву зробила голова Ради директорів студії "Союзмультфільм" Юліана Слащова.

Вона прокоментувала доручення президента РФ про популяризацію російських фольклорних героїв.

"У нас у розробці кілька анімаційних повних метрів, які створюватимуть нових героїв на основі книг, уже написаних та прочитаних дітьми. Це наша відповідь "Гаррі Поттеру" та "Володарю перснів", – заявила вона.

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