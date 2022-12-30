У боксі створять окрему категорію для спортсменів-трансгендерів

Всесвітня боксерська рада (WBS) має намір ввести боксерську категорію для трансгендерів.

Про це в інтерв’ю для Telegraph Sport розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Ми збираємося у 2023 році оголосити глобальний конкурс для тих, хто зацікавлений, створимо протоколи, почнемо консультації та, швидше за все, створимо лігу та турнір", – сказав Сулейман.

До боїв у цій категорії допускатимуть трансбоксерів лише з однаковим визначенням гендеру за правилом "за народженням". Тобто трансбоєць, який при народженні значився чоловіком, зможе змагатися лише з іншим трансбійцем, якому також при народженні присвоєно статус чоловіка.

"У боксі ніколи не можна допускати, щоб чоловік бився з жінкою, незалежно від зміни гендеру. Навколо цього не повинно бути ніякої сірої зони, і ми хочемо підійти до цього питання з прозорістю і правильними рішеннями", – зазначив президент WBC.

Нагадаємо, у червні 2022 року Міжнародна федерація плавання (Fina) заборонила трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях.