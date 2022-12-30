"Найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у Бахмуті. ВІДЕО

Бахмут – місто на Донеччині, яке постійно знаходиться під російськими обстрілами. Інтенсивність боїв там настільки висока, що нові руйнування з'являються щогодини.

Українські снайпери розповіли проєкту "Український свідок", що нині відбувається у Бахмуті. Журналісти, які побували у місті, назвали його "найгарячішою точкою планети". І не дарма.

За словами снайперів, які воюють з окупантами ще з 2015 року і захищають Бахмут 5 місяців, росіяни не соромляться застосовувати тут будь-яку артилерію, зокрема й важку.

Бої за Бахмут точаться з 1 серпня. Нині окупанти кидають на штурм міста велику кількість живої сили, намагаючись його оточити. При цьому армія РФ зазнає великих втрат, наголошують військові.

"Росіяни пересуваються та займаються організацією наступу вночі. Спочатку обстрілюють українські позиції з РПГ, дуже люблять це робити, потім інша група підповзає до позиції та закидує її гранатами. Моя ж задача – знищувати противника на підходах", – розповідає один із снайперів.

За одну його зміну, коли окупанти йдуть на штурм, кількість уражених цілей може налічувати десятки росіян.

"Вони навіть не пригинаються, тільки ховаються за будівлями та рештками місцевості", – говорить військовий.

Водночас снайпери зауважують, що регулярні війська РФ "хитріші та обізнаніші", ніж найманці ПВК "Вагнер", що належить російському підприємцеві Євгенію Пригожину.

"Це в’язні, які не мають бойового досвіду. Регулярні війська значно хитріші та обізнаніші, а "вагнерівці" йдуть на забій. Шлях у них тільки один – вперед, бо позаду на них чекають свої ж, які стріляють дезертирам у спину", – наголошують оборонці міста і додають, що росіяни не жаліють своїх солдатів – полишають поранених, які благають їх про допомогу.

За їхніми даними, буряти уже "закінчились", а найманці "скоро закінчаться".

Як розповідають снайпери, часто російські окупанти перевдягаються у військову форму Збройних сил України. Зокрема, знімають форму та бронежилети з поранених українських захисників.

Військові зізнаються, що часом буває складно не переплутати своїх та чужих, адже лінія зіткнення постійно "пересувається".

"Натомість українських поранених вдягають в російський піксель і, якщо "трьохсотих" транспортувати важко, росіяни їх просто розстрілюють. Потім з цього створюють фейки, ніби ми страчуємо російських полонених", – кажуть захисники.

Нині у Бахмуті досі залишається багато мирних мешканців, які, попри постійну загрозу життю, намагаються займатися буденними справами та "тримати" місто. У Бахмуті навіть працюють аптеки, ринок та об’єкти інфраструктури. Комунальники виконують свою роботу.

За словами журналістів, багато місцевих відмовляються покидати свою батьківщину. Натомість живуть у підвалах. Українські військові допомагають їм їжею та теплими речами.