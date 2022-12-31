Астрофотограф зловив момент, коли Марс "визирає" з-за Місяця. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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31 грудня 2022

Астрофотограф показав, як Марс "визирає" з-за Місяця після затемнення, яке тривало приблизно годину 7 грудня.

Він зробив дуже детальне зображення Червоної планети, яка знову стає помітною після того, як Місяць ненадовго закрив її собою.

Автором знімку є астрофотограф з Арізони Ендрю Маккарті, який поділився приголомшливим фото у Twitter, повідомляє Space.

Через швидкість, з якою рухається Місяць, у Маккарті було лише 10 секунд, щоб зробити нерозмиті знімки. Протягом цього крихітного "вікна" він зробив близько 2 тисяч окремих зображень.

 Фото: Ендрю Маккарті

"Ось момент, коли Марс визирнув з-за Місяця після того, як був прихований протягом години. Цей знімок я зробив за допомогою мого найбільшого телескопа та спеціальної високошвидкісної камери. 

Побачити іншу планету, що виходить на горизонті нашого Місяця – це такий сюрреалістичний досвід", – написав автор фото.

Коли Місяць проходить перед Марсом, він ніби закриває собою Червону планету. Це явище називається "місячна окультація" і відбувається приблизно двічі на рік протягом години. 

Однак 7 грудня затемнення виявилося "особливо драматичним", кажуть вчені.

Коли Червона планета повернулась у зону видимості, то виглядала надзвичайно яскравою на нічному небі.

Щоб отримати наддеталізоване зображення, Маккарті використав техніку астрофотографії "lucky imaging,". Автор використовував високошвидкісну камеру з досить коротким часом експозиції і робив сотні або тисячі фотографій.

Найкращі з них накладалися одна на одну для створення єдиного детального зображення. 

Нагадаємо, раніше вчені відкрили дві екзопланети, потенційно придатні для життя і схожі на Землю.

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