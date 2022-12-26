У NASA показали, як виглядає зима на Марсі. ВІДЕО

Яна Осадча журналіст
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26 грудня 2022

У головному центрі роботів-дослідників космоса NASA показали, як виглядає сніг та лід на планеті Марс.

У відео фахівці лабораторії реактивного руху у Каліфорнії розповіли, що зима на Червоній планеті може бути схожою на зиму на Землі, пише Space.

"У певних місцях на Марсі можна знайти водяний лід, такий же, як на Землі", – каже вчений Сільвен Пікекс.

За словами вченого, цей вид водяного льоду астронавти потенційно можуть використовувати в майбутньому, коли люди полетять на Марс.

На Червоній планеті також є сухий лід, тверда форма вуглекислого газу (CO2). Замість того, щоб танути, як водяний лід, CO2-лід сублімується.

 Зима на Марсі

Коли цей матеріал перетворюється з твердого на газоподібний, він створює дивовижні ландшафти.

 CO2 лід

"Наприклад, ми бачимо павукоподібні об’єкти, віяла, гейзери, плями далматинця, смажені яйця і і інші унікальні об’єкти, які складно зрозуміти, але які є прекрасними та унікальними для Марса", –говорить Пікекс.

Кристали льоду падають на Марс, як сніг на Землю. Іній також покриває деякі місця на Марсі. Посадкові апарати NASA зробили зображення крижаної води в 1970-х роках, а нещодавно космічний корабель і орбітальний апарат спостерігали так званий мороз CO2.

 Сніг на Марсі

"Мороз-CO2 – це те, чого ми не маємо на Землі. Там, де є CO2 лід, надзвичайно холодно, приблизно –190 градусів за Фаренгейтом (майже 88°C) ", – каже Пікекс.

Утім, жодна частина Марса не отримує більше ніж кілька футів (пів кілограма) снігу, більша частина якого випадає на дуже плоских ділянках. Це означає, що снігових заметів на планеті не буває.

Нагадаємо, науковці виявили, що колись в атмосфері Марсу, ймовірно, не було кисню, але на планеті все одно могли бути форми життя.

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