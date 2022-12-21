Учені відкрили дві екзопланети, потенційно придатні для життя

Науковці знайшли дві потенційно придатні для життя екзопланети, схожі на Землю.

Про це заявили вчені з Канарського інституту астрофізики, повідомляє Space.

Дві планети GJ 1002b та GJ 1002c розташовані поза Сонячною системою на відстані близько 16 світлових років від нас.

Вони обертаються навколо червоного карлика і мають масу, подібну до маси Землі.

Інфографіка: Alejandro Suárez Mascareño (IAC)

Вчені розповіли, що дві екзопланети розташовані в "зоні життя" зірки GJ 1002 – свого Сонця.

На них може бути вода і різні форми життя, оскільки ця зона не є надто гарячою чи надто холодною. Водночас це не гарантує те, що ці екзопланети придатні для життя зараз.

У Сонячній системі і Венера, і Марс розташовані у придатній для життя зоні, але людина наразі не може там жити. Наприклад, на Марсі майже немає кисню, а температура на поверхні Венери сягає 470°C.

Перебування на цих планетах призведе до смерті, але вчені шукають способи зробити їх придатними для життя у майбутньому.

Нові екзопланети були виявлені завдяки співпраці Європейської південної обсерваторії (ESO) та обсерваторії Калар-Альто в Андалусії.

Вчені застосували телескоп ESPRESSO, встановлений на Дуже Великому Телескопі (VLT) у пустельному регіоні Атакама на півночі Чилі, а також телескоп CARMENES, розміщений в Іспанії.

Нагадаємо, раніше міжнародна група астрономів відкрила нову планету типу "Надземля", що обертається навколо сусідньої зірки.