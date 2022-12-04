30 благодійних фондів та громадських організацій України отримали нагороди від "Нової пошти"

Напередодні Міжнародного дня волонтерів у Києві компанія "Нова пошта" відзначили 30 благодійних фондів та громадських організацій, а також трьох волонтерів, яких номінували українці.

Про це повідомили у компанії.

Волонтерам вручили відзнаку Гуманітарним силам України в рамках проєкту "Гуманітарна пошта України".

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Відзнаку отримали 30 фондів у десятьох категоріях:

"Допомога ЗСУ": ГО Help Army, БФ "Миротворці України", БФ "Армія SOS", БФ "Мир і Ко".

ГО Help Army, БФ "Миротворці України", БФ "Армія SOS", БФ "Мир і Ко". "Допомога захисницям": ГО "Землячки".

ГО "Землячки". "Гуманітарна допомога": ГО "Елеос-Україна", БФ HopeUA.

ГО "Елеос-Україна", БФ HopeUA. "Допомога дітям" : БФ "Клуб Добродіїв", БФ "Миру і Добра", БФ "Крила надії". "Допомога людям поважного віку": БФ "Життєлюб", БФ "Онуки".

: БФ "Клуб Добродіїв", БФ "Миру і Добра", БФ "Крила надії". "Допомога людям поважного віку": БФ "Життєлюб", БФ "Онуки". "Допомога тваринам" : Гуманістичний рух UAnimals, ГО "Елемент життя".

: Гуманістичний рух UAnimals, ГО "Елемент життя". "Медична допомога" : БФ "Свої", БФ Андрія Шабанова "Ти не один", Волонтерська сотня "Доброволя", ГО "Ініціатива Е+", Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова.

: БФ "Свої", БФ Андрія Шабанова "Ти не один", Волонтерська сотня "Доброволя", ГО "Ініціатива Е+", Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова. "Допомога в регіонах" : БФ "Корпорація монстрів" (Одеса), ГО "Зміни Білу Церкву", Волонтерський центр "Квазар" (Львів), ГО "Молодіжний центр Волині" (Луцьк), ГО "Легенда Поділля" (Кам’янець-Подільський).

: БФ "Корпорація монстрів" (Одеса), ГО "Зміни Білу Церкву", Волонтерський центр "Квазар" (Львів), ГО "Молодіжний центр Волині" (Луцьк), ГО "Легенда Поділля" (Кам’янець-Подільський). "Регулярна допомога" (фонди, що регулярно співпрацюють з "Гуманітарною поштою України" від 2014 року): БО "Повернись живим", ГО "Народний тил", БФ "Крила фенікса".

БО "Повернись живим", ГО "Народний тил", БФ "Крила фенікса". "Потужна сила": Благодійний фонд Сергія Притули, ГО "Аеророзвідка", Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні.

БФ "Життєлюб"

Відзнака гуманітарним силам України

Також відзнаку отримали 3 волонтери, яких українці найчастіше згадували на сайті проєкту і пропонували відзначити їхню діяльність під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Олег Карпенко, фонд "Повернись живим"

Олена Дьоміна – вчителька з Миколаєва, яка влаштувала у своїй школі волонтерський штаб, що допомагає родинам переселенців, людям поважного віку та бійцям ЗСУ на миколаївському напрямку.

– вчителька з Миколаєва, яка влаштувала у своїй школі волонтерський штаб, що допомагає родинам переселенців, людям поважного віку та бійцям ЗСУ на миколаївському напрямку. Алім Бодня – волонтер із Дніпра, який з 2014 року допомагає українським військовим і цивільному населенню гуманітарними наборами речей для нагальних потреб і смаколиками.

– волонтер із Дніпра, який з 2014 року допомагає українським військовим і цивільному населенню гуманітарними наборами речей для нагальних потреб і смаколиками. Артем Марченко – засновник благодійного фонду з Кременчука, який допомагає їжею, інсуліном та засобами гігієни бійцям ЗСУ, родинам переселенців та дітям до 5 років.

Відзнаки вручали представники української влади, журналісти та лідери думок.

Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд

Зокрема, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд, адвокат і військовослужбовець Масі Найєм, головна редакторка онлайн-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, головний редактор журналу та сайту "НВ" Віталій Cич, а також співзасновники "Нової пошти" Інна Поперешнюк та Вячеслав Климов.

Олена Дьоміна

"Гуманітарні сили, тобто волонтери, а разом із ними армія та бізнес – це три кити, на яких сьогодні тримається Україна. У 2014-му, коли "Гуманітарна пошта України" лише починала роботу, з нами співпрацювали близько 60 організацій, а зараз їх понад 600. Загалом в Україні зареєстровані більш як 15 000 благодійних фондів, і Нова пошта готова стати підтримкою для кожного. Зараз ні в кого з нас немає вихідних, але після перемоги ми обов’язково відпочинемо, щоб з новими силами почати відбудовувати державу", – говорить Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти.

Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова

"Нова пошта" з 2014 року надає можливість відправляти гуманітарні вантажі по всій Україні, доставлення яких сплачує компанія. За понад 8 років співпраці фонди-учасники проєкту надіслали адресатам 40 тис. тонн допомоги (вага 140 легендарних літаків "Мрія").

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