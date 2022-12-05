Рейс з небезпечними пасажирами: волонтери врятували змій з Херсона

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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5 грудня 2022

Волонтери з організації UAnimals вивезли змій після тривалої окупації Херсона.

Про порятунок плазунів вони повідомили на сторінці у соцмережах.

Зоозахисники доставили змій до Києва. Там ветеринари оглянули плазунів та визначили їхній стан як вкрай важкий.

"Вони тривалий час знаходилися в холоді, що вплинуло на їхнє здоров’я. 

 Одна з евакуйованих змій. Фото: UAnimals 

Наразі їх передали до Київського зоопарку під нагляд спеціалістів", – зазначили в UAnimals.

Волонтери додали, що також евакуювали нутрію до Гостомеля та єнотоподібного собаку до Центру порятунку диких тварин.

 Евакуйовані тварини

Нагадаємо, нещодавно волонтери евакуювали бджіл з Харківщини. Комахи пережили окупацію, наразі їх доставили на зимівлю у Львівську область.

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