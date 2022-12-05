Рейс з небезпечними пасажирами: волонтери врятували змій з Херсона

Волонтери з організації UAnimals вивезли змій після тривалої окупації Херсона.
Про порятунок плазунів вони повідомили на сторінці у соцмережах.
Зоозахисники доставили змій до Києва. Там ветеринари оглянули плазунів та визначили їхній стан як вкрай важкий.
"Вони тривалий час знаходилися в холоді, що вплинуло на їхнє здоров’я.
|Одна з евакуйованих змій. Фото: UAnimals
Наразі їх передали до Київського зоопарку під нагляд спеціалістів", – зазначили в UAnimals.
Волонтери додали, що також евакуювали нутрію до Гостомеля та єнотоподібного собаку до Центру порятунку диких тварин.
|Евакуйовані тварини
Нагадаємо, нещодавно волонтери евакуювали бджіл з Харківщини. Комахи пережили окупацію, наразі їх доставили на зимівлю у Львівську область.
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