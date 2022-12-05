Рейс з небезпечними пасажирами: волонтери врятували змій з Херсона

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
6079
5 грудня 2022

Волонтери з організації UAnimals вивезли змій після тривалої окупації Херсона.

Про порятунок плазунів вони повідомили на сторінці у соцмережах.

Зоозахисники доставили змій до Києва. Там ветеринари оглянули плазунів та визначили їхній стан як вкрай важкий.

Реклама:

"Вони тривалий час знаходилися в холоді, що вплинуло на їхнє здоров’я. 

 Одна з евакуйованих змій. Фото: UAnimals 

Наразі їх передали до Київського зоопарку під нагляд спеціалістів", – зазначили в UAnimals.

Волонтери додали, що також евакуювали нутрію до Гостомеля та єнотоподібного собаку до Центру порятунку диких тварин.

 Евакуйовані тварини

Нагадаємо, нещодавно волонтери евакуювали бджіл з Харківщини. Комахи пережили окупацію, наразі їх доставили на зимівлю у Львівську область.

Читайте також: "Ці милі хвостики довго чекали". Волонтери евакуювали 27 котів з Бахмута

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 6861
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3892
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3412
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат