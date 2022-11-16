Небезпечний рейс: зоозахисники евакуювали з Харківщини бджіл, які пережили окупацію. ФОТО

Зоозахисникам вдалося вивезти з Харківщини бджіл, які пережили окупацію.
Евакуація комах, яку здійснили волонтери громадської організації UAnimals, виявилася доволі "небезпечним рейсом", розповідають в ГО.
Після обстрілів РФ міста Ізюм та прилеглих до нього населених пунктів вціліло лише 13 бджолиних вуликів. Їх вдалося вивезти трійці волонтерів – Олені, Івану та Барону.
Евакуювати комах волонтерам допомагали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій Ізюма, адже на той момент деокуповане село ще остаточно не розмінували.
"Ці бджоли пережили окупацію під Ізюмом. Вони могли би багато про що розповісти, але є лише безмовними свідками війни", – підкреслюють зоозахисники.
|Евакуація бджіл з Харківщини
Комах вивезли до Львівської області, куди навесні виїхали їхні господарі. Будинок родини-власників бджіл одного дня знищив російський снаряд.
Як з'ясували зоозахисники, будинок у свій час збудував дідусь родини, якому і належали колись вулики. Старенький пережив концтабір у Німеччині. Інший його будинок було зруйновано під час Другої світової війни.
|Волонтери зізналися, що бджоли, захищаючись, покусали своїх рятівників
"А новий вже росіяни знищили зараз. Сам власник бджіл помер 10 років тому і не бачив, як його все господарство зруйнували окупанти, а його онуку та правнуку довелось евакуйовуватися", – розповідають в UAnimals.
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Наостанок волонтери зізнаються, що транспортування вуликів стало небезпечним викликом – бджоли, захищаючись, покусали своїх рятівників. Утім, евакуація закінчилося добре.
"Комахи цілі та неушкоджені перезимують у Львівській області, а вже навесні справу свого діда продовжить онук на новому місці", – підсумовують зоозахисники.
|Усі фото: UAnimals
Нагадаємо, в умовах повномасштабної війни українські волонтери продовжують рятувати тварин. Наприклад, напередодні вони евакуювали 27 котів з Бахмута. А до цього зоозахисники вивезли з Донеччини хворих левенят.
Поки українці рятують найменші життя, росіяни їх викрадають. Нещодавно окупанти зізналися у крадіжці єнота з херсонського зоопарку. Директор кримського парку левів "Тайган" та зоопарку "Казка" Олег Зубков пообіцяв повернути усіх тварин, яких викрали російські війська в Херсоні.
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