Небезпечний рейс: зоозахисники евакуювали з Харківщини бджіл, які пережили окупацію. ФОТО

Зоозахисникам вдалося вивезти з Харківщини бджіл, які пережили окупацію.

Евакуація комах, яку здійснили волонтери громадської організації UAnimals, виявилася доволі "небезпечним рейсом", розповідають в ГО.

Після обстрілів РФ міста Ізюм та прилеглих до нього населених пунктів вціліло лише 13 бджолиних вуликів. Їх вдалося вивезти трійці волонтерів – Олені, Івану та Барону.

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Евакуювати комах волонтерам допомагали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій Ізюма, адже на той момент деокуповане село ще остаточно не розмінували.

"Ці бджоли пережили окупацію під Ізюмом. Вони могли би багато про що розповісти, але є лише безмовними свідками війни", – підкреслюють зоозахисники.

Евакуація бджіл з Харківщини

Комах вивезли до Львівської області, куди навесні виїхали їхні господарі. Будинок родини-власників бджіл одного дня знищив російський снаряд.

Як з'ясували зоозахисники, будинок у свій час збудував дідусь родини, якому і належали колись вулики. Старенький пережив концтабір у Німеччині. Інший його будинок було зруйновано під час Другої світової війни.

Волонтери зізналися, що бджоли, захищаючись, покусали своїх рятівників

"А новий вже росіяни знищили зараз. Сам власник бджіл помер 10 років тому і не бачив, як його все господарство зруйнували окупанти, а його онуку та правнуку довелось евакуйовуватися", – розповідають в UAnimals.

Наостанок волонтери зізнаються, що транспортування вуликів стало небезпечним викликом – бджоли, захищаючись, покусали своїх рятівників. Утім, евакуація закінчилося добре.

"Комахи цілі та неушкоджені перезимують у Львівській області, а вже навесні справу свого діда продовжить онук на новому місці", – підсумовують зоозахисники.

Усі фото: UAnimals

Нагадаємо, в умовах повномасштабної війни українські волонтери продовжують рятувати тварин. Наприклад, напередодні вони евакуювали 27 котів з Бахмута. А до цього зоозахисники вивезли з Донеччини хворих левенят.

Поки українці рятують найменші життя, росіяни їх викрадають. Нещодавно окупанти зізналися у крадіжці єнота з херсонського зоопарку. Директор кримського парку левів "Тайган" та зоопарку "Казка" Олег Зубков пообіцяв повернути усіх тварин, яких викрали російські війська в Херсоні.