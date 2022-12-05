Українські правозахисниці отримали "Тюльпан прав людини" від уряду Нідерландів. ФОТО

Організація "Медійна ініціатива за права людини" отримала почесну нагороду від уряду Королівства Нідерландів в Україні.

Про це повідомила правозахисниця і засновниця організації Марія Томак у Facebook.

Команда МІПЛ отримала премію "Тюльпан прав людини" за видатні досягнення у боротьбі за права людини, яку щорічно присуджує правозахисникам Міністерство закордонних справ Нідерландів.

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Нагороду, крім Марії Томак, отримали також співзасновниця організації Ольга Решетилова і координаторка МІПЛ Тетяна Катриченко.

Фото: Марія Томак

Марія Томак розповіла, у чому полягає цінність цієї нагороди для МІПЛ:

"Пишаюся, що є частиною історії МІПЛ. Не через нагороду, а через те, що це була і є команда затятих і принципових. А ще через те, що незалежно від кон'юнктури ці люди називають речі своїми іменами. Від кого б їм за це не прилітало.

І от якраз у цьому сенсі нагорода і важлива, бо ці суперякості важливо помічати, відзначати і культивувати".

Зазначимо, організацію "Медійна ініціатива за права людини" у 2016 році заснували журналістки Марія Томак і Ольга Решетилова. Спочатку основною діяльністю тоді ще новоствореної організації МІПЛ були журналістські розслідування порушень прав людини з подальшим адвокаційним супроводом справ.

Наразі МІПЛ поєднує моніторинг, а також документування порушень прав людини під час повномасштабної війни РФ проти України.

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Нагадаємо, минулого року нагороду отримали виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк та засновниця ініціативи "Марш жінок" Олена Шевченко.