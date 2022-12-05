Українські правозахисниці отримали "Тюльпан прав людини" від уряду Нідерландів. ФОТО

Організація "Медійна ініціатива за права людини" отримала почесну нагороду від уряду Королівства Нідерландів в Україні.

Про це повідомила правозахисниця і засновниця організації Марія Томак у Facebook.

Команда МІПЛ отримала премію "Тюльпан прав людини" за видатні досягнення у боротьбі за права людини, яку щорічно присуджує правозахисникам Міністерство закордонних справ Нідерландів.

Нагороду, крім Марії Томак, отримали також співзасновниця організації Ольга Решетилова і координаторка МІПЛ Тетяна Катриченко.

Фото: Марія Томак

Марія Томак розповіла, у чому полягає цінність цієї нагороди для МІПЛ:

"Пишаюся, що є частиною історії МІПЛ. Не через нагороду, а через те, що це була і є команда затятих і принципових. А ще через те, що незалежно від кон'юнктури ці люди називають речі своїми іменами. Від кого б їм за це не прилітало.

І от якраз у цьому сенсі нагорода і важлива, бо ці суперякості важливо помічати, відзначати і культивувати".

Зазначимо, організацію "Медійна ініціатива за права людини" у 2016 році заснували журналістки Марія Томак і Ольга Решетилова. Спочатку основною діяльністю тоді ще новоствореної організації МІПЛ були журналістські розслідування порушень прав людини з подальшим адвокаційним супроводом справ.

Наразі МІПЛ поєднує моніторинг, а також документування порушень прав людини під час повномасштабної війни РФ проти України.

Нагадаємо, минулого року нагороду отримали виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк та засновниця ініціативи "Марш жінок" Олена Шевченко.