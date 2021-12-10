Свобода слова і права ЛГБТ: оголосили переможців премії для правозахисників

У Міжнародний день прав людини Посольство Нідерландів в Україні оголосило щорічних переможців премії "Тюльпан прав людини".
Її щороку присуджують правозахисникам за видатні досягнення у боротьбі за права людини.
Цьогоріч головними темами стали свобода слова та права ЛГБТ.
Нагороду отримали виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк та засновниця ініціативи "Марш жінок" Олена Шевченко.
|Фото: Посольство Нідерландів в Україні
Переможців оголосили під час церемонії в Посольстві Нідерландів у Києві.
Директорка ІМІ Оксана Романюк отримала премію за захист прав журналістів і розвиток незалежних якісних медіа в Україні.
"Я прагну, щоб у нас оперативно розслідувались всі напади на журналістів, щоб ця професія була більш захищеною.
Аби було менше дезінформації, а громадяни могли робити усвідомлений вибір і не потрапляли в полон маніпуляторів.
Прагну, щоб розвивалась якісна відповідальна журналістика", – сказала вона на церемонії.
|Фото: Посольство Нідерландів в Україні
Засновницю ГО "Інсайт" Олена Шевченку нагородили за ЛГБТ-активізм і громадську ініціативу "Марш жінок".
"Ми робимо транс марші, ми виходимо на Київ Прайд, ми організовуємо марш жінок – це велика подія, яка об’єднує багато людей, і поштовх кожного року, який заряджає робити щось далі", – сказала Шевченко.
|Фото: Посольство Нідерландів в Україні
Переможниці отримали від Посольства статуетку тюльпана, як символічну відзнаку, та фінансову підтримку (до 300 тис. гривень) для роботи своїх організацій.
Нагадаємо, в Україні премію "Тюльпан прав людини" видають вже 4 рік поспіль.
Минулого року винагороду отримали голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик і співзасновниця організації "Жіночі перспективи" Марта Чумало.
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