Свобода слова і права ЛГБТ: оголосили переможців премії для правозахисників

У Міжнародний день прав людини Посольство Нідерландів в Україні оголосило щорічних переможців премії "Тюльпан прав людини".

Її щороку присуджують правозахисникам за видатні досягнення у боротьбі за права людини.

Цьогоріч головними темами стали свобода слова та права ЛГБТ.

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Нагороду отримали виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк та засновниця ініціативи "Марш жінок" Олена Шевченко.

Фото: Посольство Нідерландів в Україні

Переможців оголосили під час церемонії в Посольстві Нідерландів у Києві.

Директорка ІМІ Оксана Романюк отримала премію за захист прав журналістів і розвиток незалежних якісних медіа в Україні.

"Я прагну, щоб у нас оперативно розслідувались всі напади на журналістів, щоб ця професія була більш захищеною.

Аби було менше дезінформації, а громадяни могли робити усвідомлений вибір і не потрапляли в полон маніпуляторів.

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Прагну, щоб розвивалась якісна відповідальна журналістика", – сказала вона на церемонії.

Фото: Посольство Нідерландів в Україні

Засновницю ГО "Інсайт" Олена Шевченку нагородили за ЛГБТ-активізм і громадську ініціативу "Марш жінок".

"Ми робимо транс марші, ми виходимо на Київ Прайд, ми організовуємо марш жінок – це велика подія, яка об’єднує багато людей, і поштовх кожного року, який заряджає робити щось далі", – сказала Шевченко.

Фото: Посольство Нідерландів в Україні

Переможниці отримали від Посольства статуетку тюльпана, як символічну відзнаку, та фінансову підтримку (до 300 тис. гривень) для роботи своїх організацій.

Нагадаємо, в Україні премію "Тюльпан прав людини" видають вже 4 рік поспіль.

Минулого року винагороду отримали голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик і співзасновниця організації "Жіночі перспективи" Марта Чумало.

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